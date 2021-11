Peter: “De zin ‘Maak je geen zorgen’ is vaak aanleiding om je enorme zorgen te gaan maken”

Hij is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is Peter Heerschop (60) – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een Libelle-man! En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online.

Tegenstelling

De zin ‘Maak je geen zorgen’ is vaak aanleiding om je enorme zorgen te gaan maken. Het is net als ‘Ik wil je niet beledigen’… of ‘Ik wil niet vervelend doen’… Er komt erna altijd iets totaal tegengesteld. Nou, dat heb ik ook met zorgen maken.

Tijdje geleden had ik last van duizelingen. Kon zomaar omvallen. Ik naar de huisarts. Allemaal testjes gedaan. Waarschijnlijk was het een kleine ontsteking aan mijn evenwichtsorgaan. Mooi, opgelost, ik wilde al weglopen. Zei de arts: “Je hoeft je geen zorgen te maken, maar toch even naar de neuroloog. Er kan een heel kleine kans zijn dat er iets fout in de hersenen zit. Kleine TIA of een dichtgeslibde ader, of een gezwel. Kans is heel erg klein, maar kan.”

Week later naar de neuroloog. Allemaal testjes. Konden bijna alles uitsluiten aan aandoeningen. Toch maar even een MRI maken van het hoofd. Voor de zekerheid. Let wel. Ik ben ook blij met die enorme zorgvuldigheid maar…

Denk niet dat jij het hebt...

Week later een MRI gemaakt. Tien dagen wachten op de uitslag. Ik was vol vertrouwen. Maar dan komt toch weer de twijfel... Dan gaan mensen je ‘helpen’ met verhalen.

“Vriend van mij had dat ook, bleek een tumor van 7 centimeter achter zijn oor te zitten, heb jij niet hoor, maar goed dat je het laat onderzoeken.”

“Mijn vader had ook duizelingen, al die testjes gedaan die jij noemt. Bleek zijn hart te zijn, 4 bypasses. Heb jij niet. Maar goed dat je alles laat testen.”

“Mijn vrouw heeft ook dat ze vaak gewoon omvalt. Bleek de Ziekte van Ménière. Kan eigenlijk helemaal niet meer werken. Dachten ze eerst ook niet dat dat het was , maar bleek het wel te zijn. Denk niet dat jij het hebt, maar bij haar kwamen ze er dus ook pas later achter.”

Onschuldig

Ik zou een week later gebeld worden over de uitkomst van de MRI. Tussen 14 en 16 ’s middags. Dus ik voor de zekerheid zelf gelijk om 14 uur de neuroloog bellen met de in paniek verzonnen vraag: “Ik wist niet of ik u moest bellen of dat ik gebeld zou worden.”

Hij zegt: “Ik zou u bellen, maar nu ik u toch heb… Het ziet er allemaal prima uit bij de hersenen.”

“En mijn hart?”

“ Ook goed. Dat hebben we toch al eerder uitgesloten.

“Of Ziekte van Ménière, of een tumor?”

“Nee, zal wel een virusje zijn geweest. Onschuldig. Er zijn ook heel vervelende virussen, maar we gaan er voorlopig niet vanuit dat u die heeft. U hoeft zich echt geen zorgen te maken.”

Aansteller

Maand later kwam het duizelen toch weer terug. Kreeg van een vriend de tip om zijn huisarts nog even te bellen. Een oudere vrouw. Die was heel goed bij dit soort zorgen. Ik haar bellen. Zij zegt: “Ja, ik hoorde al dat je zou bellen. Je bent een beetje duizelig. Ben je verkouden?”

“Nee.”

“Haal je neus eens op. Ja, ik hoor toch een beetje snot. Wil je even tegen het scherm van je telefoon niezen.” “Ja, oké, ik zie het al. Haal maar wat neusdruppels. Niks aan de hand.”

Voor de duidelijkheid, geen tumor, geen TIA, geen hartaanval, gewoon beetje ontstoken. En nu gewoon lekker werken. Drie weken later kwam ik haar tegen: ‘Waarom wist je dat zo zeker bij mij?’

“Ik wist niet zeker wat jij had, maar ik wist wel wat je nodig had.”

“Hoe bedoel je?”

“Nou. Je bent een man … En alle andere dingen waren al uitgesloten. Dus dan weet ik: ik hoef me geen zorgen te maken. En jij dus ook niet. En nu een keer niet roepen dat je je na zo’n zin juist wel zorgen gaat maken. Want dan ben je gewoon een aansteller.”