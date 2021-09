Peter: “Een ommetje slenteren van 20 minuten is nog geen bewegen, dat is het lichaam voor de gek houden”

Hij is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is Peter Heerschop (60) – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een Libelle-man! En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online.

Laat ik beginnen te zeggen dat ik het ook geen fijn nieuws vind. Maar ja, de wetenschap hé. Daar onderzoeken ze dingen en soms komt er iets uit waar je niet op zit wachten. Dan ga je ergens vanuit en dan kan het wetenschappelijk niet worden aangetoond.

Ik noem een paar dingen waar ik artikelen over heb gelezen.

Meisjes zijn beter in taal, jongens in rekenen

Vrouwen kunnen beter multitasken

Mensen hebben zeer verschillende leerstijlen

Mannen gaan vaker vreemd dan vrouwen

Eerst je linkersok aantrekken voor je rechtersok, en erna zeven tikjes op je voorhoofd verkleint de kans op ongelukken.

Aannames

Het zijn allemaal aannames maar ze zijn allemaal nooit wetenschappelijk bewezen. Geen grapje. Allemaal echt nooit wetenschappelijk bewezen. En nu las ik weer over de uitkomst van een onderzoek waardoor ik enorm met mezelf werd geconfronteerd. Komt ie.

Als je om je heen kijkt bij mensen vanaf 30 dan zie je vaak dat ze wat kilo’s zijn aangekomen vergeleken met rond de 20. En vanaf 40 jaar lijkt het weer iets toe te nemen. Ik bedoel, toen ik zelf 20 was en op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding zat toen was ik 75 kilo en kon de hele dag eten wat ik wilden. En geloof me, dat was heel veel.

Tragere stofwisseling

Nu probeer ik mezelf op 85 kilo te houden en ik kan beslist niet zomaar eten wat ik wil. En helaas ook niet drinken, wat ik wil. Maar goed, dat had een reden. Want we dachten allemaal dat je vanaf een bepaalde leeftijd (ongeveer 30) een andere - lees tragere - stofwisseling kreeg. Kun je niks aan doen. Leeftijd!

Dat blijkt wetenschappelijk dus helemaal niet waar. De snelheid van stofwisseling verandert helemaal niet tussen je 20e en 60e. Pas na je 60e kun je dat als excuus gebruiken. Ook - sorry dames - werkt de stofwisseling van vrouwen niet langzamer dan die van mannen. En ook de menopauze vertraagt de stofwisseling niet. Dat zeg ik niet. Dat is dus wetenschappelijk bewezen.

Het lichaam voor de gek houden

Kortom, wat er eigenlijk wordt gezegd is dat je de kilo’s die je aankomt geheel aan jezelf te danken hebt. Teveel eten, te weinig bewegen. Zoals ik al zei. Ik vind het ook niet fijn om te horen. Ik schrok er al van dat chips - toch ook een aardappel in plakjes - helemaal niet bij de groenten hoort. En een appel met kaneel en suiker in een gebakken korst van meel en boter met een flinke toef slagroom niet bij het fruit.

En een ommetje slenteren van 20 minuten is nog geen bewegen. Dat is het lichaam voor de gek houden en een lichaam is niet te foppen. Kortom. We zullen onszelf op gewicht moeten houden. Gelukkig is vorig jaar wel wetenschappelijk aangetoond dat mannen echt veel meer last hebben van kleine ziektes ondanks hun veel hogere pijngrens. Anders zou ik helemaal geen houvast meer hebben aan mijn eigen aannames.

Tot hier voor dit keer mijn wetenschappelijke update. Binnenkort meer.