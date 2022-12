Peter: “Geen goede voornemens? Dat vind ik een zwaktebod”

Peter begint net als ieder jaar aan zijn goede voornemens. Dat hoort er immers bij, vindt hij. Maar wacht eens, valt hij niet een beetje in herhaling?

We zijn er weer aan toe. Er begint weer een nieuwjaar. En ja, dan heb ik altijd een lijstje goede voornemens. Ik vind het namelijk een beetje een zwaktebod als mensen zeggen: “Ik neem me niks voor, ik ga gewoon lekker door met waar ik mee bezig was.” Hou toch op. Het is altijd leuk om per 1 januari een paar plannetjes te hebben. Of mensen die zeggen: “Voor mij kan het jaar op elke dag beginnen, ik neem me zo vaak iets voor.” Ja, natuurlijk, ik ook, maar het is traditie!

Op 1 januari kijk je het schansspringen en dan neem je je iets voor. Dat hoort bij die ene dag. Je zet toch ook niet op 26 mei opeens een kerstboom in je kamer. Je gaat op 17 oktober ook niet opeens de eieren verstoppen. En je bent toch ook maar op één dag jarig. Of zeg je dan ook: “Ik begin elke dag aan een nieuw jaar.” Je bent toch maar op één dag geboren? Nee hoor, dat had ook drie maanden eerder kunnen zijn. Waarom altijd zo moeilijk? Neem je gewoon iets voor.

Dat doe ik elk jaar. Dat schrijf ik ook op. Ik kwam er alleen achter dat ik het achteraf nooit controleer of het is gelukt. Dat heb ik nu wel gedaan en zo ontdekte ik dat ik me al sinds 2013 elk jaar een paar precies dezelfde dingen voorneem. Die zijn dus nooit echt gelukt. Ik las op mijn lijstjes van al die jaren bijvoorbeeld elke keer de volgende punten:

Veel minder zorgen maken over dingen die misschien niet eens echt gebeuren of over dingen waar ik op dat moment niets aan kan veranderen. Als het zover is kan ik me altijd nog zorgen maken.

Geen paniek.

Niet te veel laten beïnvloeden door kritiek van onbekenden.

Vraag een groepje mensen die er toe doen om te oordelen en leer daarvan.

Vooral niet vergeten te genieten van dingen die normaal lijken maar eigenlijk heel bijzonder zijn.

Tijd nemen om te lunchen.

Niet zomaar zitten te zappen. Lees liever een mooi boek.

Thuis niet te veel aan mijn eigen mening vasthouden. Luisteren. Soms langer stil zijn. Bovendien, niet alles hoeft te worden uitgepraat. Vaak is het beter om gewoon samen iets leuks te gaan doen.

Alleen nog maar goede wijn drinken. En goede koffie. En minder koffie.

De tijd nemen om te lunchen.

Elke dag sporten. Begin juni met mijn vrienden van de Sportacademie een mooie tocht maken van 150 kilometer.

Sowieso meer tijd voor vrienden en gezin. Er zijn genoeg andere dingen die ik best kan afzeggen. Genoeg verzoekjes waar ik ook een keer ‘nee’ tegen kan zeggen

Niet zomaar zitten te zappen. Lees liever een mooi boek.

Geen hapjes na 12 uur ’s nachts als ik thuiskom van optreden

Mail lezen en beantwoorden op vaste tijdstippen.

Telefoon schermtijd halveren. Niet de hele tijd allerlei nieuwssites en social media checken.

Alleen doorgaan met de column voor Libelle als ik het gevoel heb dat ik echt ergens bij hoor. Dat ik mensen spreek die het lezen. Dat er in elk geval iets meer is dan alleen de tekst inleveren.

Alleen het laatste voornemen staat in het lijstje van komend jaar. De andere punten, zag ik net, staan er elk jaar op. Dat was echt een kwestie van knippen-en-plakken en nog maar een keer proberen. Nu staan ze ook weer allemaal op mijn lijstje voornemens voor 2023. En ik kan jullie verzekeren, dit jaar gaat het echt lukken.

Ik wens jullie ook allemaal een mooi nieuwjaar. Wat de wereld betreft, tegen de klippen op. Maar voor onszelf kunnen we de wereld wel iets mooier maken.