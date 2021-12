Peter: “Hij ging dus trouwen met de oudere zus, met een hele mooie jongere zus”

Hij is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is Peter Heerschop (60) – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een Libelle-man! En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online.

Verhalen van anderen

Ik hoorde ergens het volgende verhaal. Is dus niet mijn verhaal, maar ik geef het door omdat het een goed verhaal is. Verhaal gaat zo:

Mooie, leuke vrouw met een mooie, jongere zus

Vriend van mij ging trouwen. Met een leuke vrouw. Echt, een mooie leuke vrouw.

Maar ooit, toen hij voor het eerst bij haar thuis kwam op een verjaardag of zo, of in elk geval op een feestdag, was haar jongere zus er ook. Die was eigenlijk nog mooier. En misschien nog leuker. Maar ja, jongere zus, kan niet, enz… enz…

En elke keer als hij die jongere zus zag, was niet heel vaak, maar toch, elke keer als hij haar zag, was er toch een soort van romantiek. Of hoe zeg je dat? Geile spanning? Ja, die bedoel ik.

Maar goed, hij ging dus trouwen met de andere zus. De oudere. Mooie vrouw, leuke vrouw. Met een hele mooie jongere zus.

Maar nu komt het klassieke drama pas echt op gang.

Paar dagen voor de bruiloft gaat hij naar het huis van haar ouders om nog wat dingen te regelen. Belt aan, doet de jongere zus open. Ze is alleen thuis. Hele mooie zus. En de sfeer al maanden zo romantisch als boter.

Hij weet ook wel. Niks doen. Kan niet. Mag niet.

Het is eind van de middag. Glaasje wijn erbij. Zoals mijn vriend later vertelde, echt goeie wijn. Mooi gesprek, veel lachen.

Na een half uurtje vraagt hij waar de anderen eigenlijk zijn. Die waren pas laat thuis, hadden ze gezegd.

En nee, ze kunnen eigenlijk niet van elkaar afblijven. En natuurlijk hij gaat over een week trouwen met haar grote zus maar - zo dacht hij - laten we dan in elk geval één keer met elkaar naar bed zijn gegaan. Want volgende week kan het zeker niet meer.

Zij al met haar shirt uit naar boven.

Hij zegt, wacht even, in mijn tas in de auto liggen nog twee condooms, dus die ga ik even halen.

Hij rent de voordeur uit, naar zijn auto. Buiten staan daar de vader en moeder en zijn aanstaande vrouw. Hij schrikt zich kapot.

Maar dan beginnen ze alle drie te applaudisseren voor hem. De vader schudt hem breed lachend de hand en zegt. “Ja, toch even een laatste test, maar echt goed van je dat je niet met mijn jongste dochter naar boven gaat, maar dat je zo gauw zij haar shirt uittrekt gelijk weg rent.”

En zijn verloofde zegt. “Nu weet ik dat ik je echt voor altijd kan vertrouwen”

Bus

Nog zo’n verhaal van een ander:

Vrouw wil al heel lang weg bij haar man. Echt al heel lang. Ze heeft ook al heel lang een andere liefde. Die ze probeert te ontkennen. Die ze probeert af te houden. Ze voelt de grote liefde maar ze gaat niet weg. Blijft voor de kinderen.

De dag dat de kinderen het huis uit zijn pakt ze haar koffer en loopt weg. Deur uit, door het hek.

Onder een bus.

Wie heeft nog meer van dit soort verhalen van anderen?

Stuur ze naar ons ik zal ze delen. We kunnen er allemaal van leren.