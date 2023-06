Peter: “Ik heb een fantastisch plan waarmee iedereen miljonair wordt”

Volgens Peter Heerschop is het mogelijk om iedereen miljonair te maken middels een eenvoudige rekensom.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Ook hier. Naar schatting leven er in Nederland dit jaar 830.000 mensen onder de armoedegrens. Dat is één van de redenen dat mensen totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Armoede heeft grote invloed op het welbevinden van mensen. Daarom hoort het zoeken naar de oplossing van financiële problemen ook bij mijn vakgebied als Dr. Pete.

Ik las de aanzet tot een fantastisch plan in het boek Een fractie van het geheel van Steve Tolz. Met een aantal collega’s werken we zijn plan uit en met elkaar willen we een beweging starten om iedereen miljonair te maken. Het plan is enorm makkelijk en daarom zo geniaal. In Nederland zijn er iets minder dan 18 miljoen mensen. Daar trek ik even de hele kleine kinderen en de hele oude mensen vanaf. Laten we uitgaan van 15 miljoen mensen. Voor deze rekensom leg ik het even uit hoe het werkt voor 10 miljoen mensen (het rekenniveau in Nederland is immers enorm gedaald, volgens mensen die zelf nooit voor de klas hebben gestaan maar wel roepen dat het zo slecht gaat...).

Het sommetje gaat als volgt: het eerste jaar betaalt iedereen elke week 1 euro. Dan heb je 10 miljoen per week. Die geef je aan 10 mensen. Heb je dus elke week 10 miljonairs. Dat zijn 52 x 10 = 520 miljonairs extra per jaar. 5200 miljonairs extra per 10 jaar. Dat gaat te langzaam. Daarom betalen alle miljonairs voortaan 1000 euro per week. Dat is 52.000 euro per jaar, maar wat maakt het uit als je een miljoen hebt. Dan heb je dus naast die 520 miljonairs per jaar in het tweede jaar al 5 miljonairs meer. En dat verdubbelt dus jaarlijks. Het derde jaar 10 miljonairs meer, het vierde jaar 20 meer, het tiende jaar 2560 miljoen meer. En dan gaat het hard. Want het blijft maar verdubbelen. Ik zal je zeggen, dat betekent dat binnen 25 jaar iedereen miljonair is. Echt iedereen!

Je kunt er ook voor kiezen om niet te beginnen met 1 euro, maar met 5 euro. Dan gaat het 5 keer zo hard. Dan is iedereen binnen 5 jaar miljonair. Als we dan bijvoorbeeld in één klap alle huizenprijzen door 10 delen, dan kan iedereen wonen in een enorm huis. En het is allemaal nog maar een begin. Want je behoudt je normale salaris. Omdat je toch al miljonair bent, kun je ook rondkomen van de helft. Dus iedereen kan de helft gaan werken, wat weer leidt tot een overschot aan leuke banen. Mensen hebben dan meer tijd om voor elkaar te zorgen, waarmee we een deel van de zorg ook oplossen. Er hangt zoveel mee samen.

Ik noem nog maar iets: als je in een winkel iets koopt wordt de prijs mede bepaald door de kosten die worden gemaakt voor het vervoer van de goederen, het loon van degene die het moet uitladen, de mensen die in de winkel werken, de winkelhuur, enzovoorts. Al die kosten gaan omlaag omdat iedereen in die keten met minder geld tevreden is, omdat hij toch al miljonair is. Kortom: iedereen miljonair, een enorm huis en alles is voortaan veel goedkoper.

Zo werkt het dus ook met politieke beloftes. Je weet dat er geen reet van klopt, maar ze blijven dingen beloven om vervolgens te zeggen dat ze daar geen herinnering aan hebben. Begin nu eens snel met de juiste vergoedingen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingen, dat scheelt al een hoop patiënten in de zorg.

