Hij is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is Peter Heerschop (60) – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een Libelle-man! En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online.

Op Twitter stelde ene Rick de volgende vraag: “Zonder je leeftijd te verklappen, noem iets wat een jong iemand niet meer begrijpt”

Herkenning

Er kwamen enorm veel antwoorden. Ik noem er een stel…

Girobetaalkaart, Commodore 64, Een brief schrijven aan je lief en hopen op antwoord binnen een week, Telefooncel, Floppydisc, Strippenkaart

002 bellen om te weten hoe laat het is, Raider, Treets, Op vakantie naar huis bellen vanuit het lokale postkantoor, Typpex, Schooltandarts, Telefoonnummers van vrienden en familie uit je hoofd kennen,

Wehkampgids, SRV Wagen, Cassettebandjes, Terugspoelen, Pacman, Carbonpapier, Glas met sigaretten op een feestje, Walkman, Kreidler opvoeren, Alleen chips en limonade in het weekend, Bij de GGD voor de SOA test bekenden tegenkomen, Puch, Dan zul je het er zelf wel naar hebben gemaakt, Inktpotje, “Draai” je raampje even naar beneden, Videotheek, Antwoordapparaat met knipperende lichtjes als je een boodschap had, Liedjes opnemen met je Radiocassetterecorder, Praatpaal, Zonder zelftest naar een feestje, ……..enz, enz..

En ja, zonder mijn leeftijd te verklappen, ik herkende ze allemaal.

Zeker, ik kende ooit ook alle telefoonnummers uit mijn hoofd, kon ik zo draaien. Ook zoiets, je kon een nummer draaien.

Goudstaaf

Ik kende trouwens ook alle straten in Bussum en was altijd trots als iemand mij de weg vroeg. Dat deed je toen ook nog, de weg vragen.

En ja, die Wehkampgids, dat was in mijn tijd, zonder mijn leeftijd te verklappen, vrijwel de enige bereikbare porno. Daar stonden namelijk foto’s in van vrouwen met een halve BH en dan zag je een stukje van haar tepels. Pffff. Ongelofelijk geil.

Zelf had ik een keer een sexboekje (alleen die naam al) gevonden in de struiken- waarschijnlijk tijdens verstoppertje. Dat was een soort van gevonden goudstaaf. Allemaal bladzijden uitgescheurd, keurig verdeeld onder mijn vriendjes, en voorgoed echte vrienden. Later die spanning aangevuld met plakkende passages uit Turks Fruit van Jan Wolkers.

Spanning

Andere spanning was met de de radiocassetterecorder wachten tot een nummer op de radio was dat ik heel graag op wilde nemen en als het kwam de 2 bepalende knoppen indrukken dan maar hopen dat de DJ er niet doorheen ging zitten lullen.

Dat ik geld mee kreeg van mijn vader om van vakantie halverwege een keer naar mijn moeder te bellen. Anders maakt ze zich maar zorgen.

Oh ja, nog meer spanning… Toen ik met vrienden in een huis woonde en er – als ik thuis kwam- een briefje naast de telefoon lag waarop stond dat “ze” had gebeld. Het kon zomaar het hoogtepunt zijn van de dag.

Die spanning, die uiteindelijk nu helemaal geen spanning meer is.

Het beste van maken

En dat zette me aan het denken. Omdat we weer in een lockdown zijn beland. Op een bepaalde manier weer terug worden geworpen in de tijd. We mogen nog maar heel beperkt ergens heen.

We zullen er zelf weer iets van moeten maken komende weken.

Dus dat ga ik doen.

Gewoon weer een paar brieven schrijven. In een enveloppe, met een postzegel. Op de bus..

Mijn 3 favoriete boeken van ooit nog eens lezen. Hoe vind ik ze nu?

Een paar telefoonnummers uit mijn hoofd leren.

Kijken op de Wehkamp-site.

Maar vooral, bedenken welke goede voornemens ik waarschijnlijk had toen ik 20 was. Dat ga ik bedenken.

Wat deed ik toen ik 20 was?

En, en, en …. wat zou ik doen als ik nu weer een jaar 20 mocht zijn, met de kennis van nu?

Weet je wat, dat schrijf ik in een brief en die stuur ik aan mijn eerste vriendinntje op de middelbare school. Volgende keer deel ik met jullie wat er ongeveer in stond. En wat ze terug heeft gestuurd.

Ik heb tot de volgende persconferentie genoeg te doen..