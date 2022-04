Peter: “Koester de opvatting: wie van mij houdt, is niet in orde”

Nadat Peter ontdekte dat er veel cursussen zijn om gelukkig te worden, heeft hij er een gemaakt om óngelukkig te worden.

De vorige keer zijn de eerste 6 stappen behandeld. Dit keer de volgende 7 stappen:

7 Zet jezelf onder druk met (bij)geloof

Een bekend voorbeeld is de man die om de 10 minuten in zijn handen klapt om de olifanten te verjagen. Waarop iemand zegt: “Er zijn hier helemaal geen olifanten.” Nee, zo zie je dus dat het werkt.

Snap je? En dan hoef je nooit iets te veranderen of naar anderen te luisteren, want het is allemaal al voor je bedacht.

8. Kies verkeerde doelen

Dat is absoluut een geweldige manier om je altijd minderwaardig te voelen.

Je kunt een te moeilijk doel kiezen, bijvoorbeeld: “Ik ben heel onhandig, maar wil graag hersenchirurg worden.”

Of juist een veel te makkelijke doel: “Ik ben een hele handige timmerman, maar ik zaag de hele dag alleen planken tot stukken van 2 meter.”

Of... “Ik ben hoogopgeleide vrouw en zorg dat de boodschappen zijn gedaan als mijn man thuis komt.”

Dat soort dingen.

En naast het verkeerde doel kiezen, kun je ook nog totaal niet geïnteresseerd zijn in het proces. Als het maar klaar is. Nou, dan ben je al een heel eind op weg naar totaal uitgeblust en weinig enthousiast. Ongeluk!

9 Wees altijd teleurgesteld in de keuze van de ander, want daarbij wordt al het andere afgewezen

Het is heel effectief om je partner te laten kiezen tussen twee mogelijkheden en, zodra hij kiest voor de ene mogelijkheid, hem te verwijten dat hij niet de andere mogelijkheid heeft gekozen.

Zal ik het rode of het blauwe shirt aandoen?

Doe maar het rode.

Oh, dus die blauwe vind jij niet mooi?

10 Vind dat anderen iets moeten doen zoals jij het wil, maar wel spontaan

Je moet ze iets laten doen, maar mét plezier.

Verlang van je partner niet alleen dat hij/zij/hen zich elk moment seksueel aan je overgeeft, maar ook dat hij/zij/hen er echt van geniet! En dat moet ook worden gezegd. Maar vooral niet omdat jij dat vraagt.

11 Koester de opvatting: wie van mij houdt, is niet in orde

Zoals Groucho Marx het ooit beschreef: “Ik pieker er niet over om lid te worden van een vereniging die iemand als ik als lid accepteert.”

12 Haal je kick uit het oplossen van problemen

Dus zoek die ook steeds weer op. Denk hierbij aan een bepaald soort relatie die vooral is gebaseerd op de hulp van de een aan de ander. Je ziet regelmatig intelligente, opofferingsgezinde vrouwen die aan de fatale neiging lijden om notoire vreemdgangers, alcoholisten, of zelfs bewezen criminelen te veranderen.

Geen sterkere relatie dan die die is gebaseerd op de afwisseling van totale puinhoop met een korte periode van beterschap.

Het gevoel dat jij de ander wel kunt veranderen is een rode loper naar bittere teleurstelling.

13 Gun de ander zo min mogelijk

Stel je hebt 2 kinderen. Je geeft er één een lolly, de ander niet. Nou moet de ander huilen. Dan zeg je: “Vind jij het vervelend dat hij wel een lolly heeft?” Zegt dat andere kindje ja.

Pak je de lolly af bij de ene en dan heb je twee huilende kinderen.

Het begon met geen enkel huilend kind zonder lolly. Nu hebben ze nog steeds geen lolly, maar ze huilen allebei.

Afrondend

Dit was mijn cursus ‘Ongelukkig worden in 13 stappen’.

Draai het om en je kent de 13 stappen om gelukkig te worden.

En dat is de bedoeling.

* Vrij naar de ideeën van Paul Watzlawick