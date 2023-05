Peter: “Ongeschreven wetten zijn het cement van onze samenleving”

Er zijn een boel ongeschreven wetten, aldus Peter, waar we ons beter aan kunnen houden zodat de boel lekker blijft draaien. Thuis, op je werk, in de samenleving, in een potje voetbal met je zoon...

Veel misverstanden in relaties zijn het gevolg van het overtreden van ongeschreven wetten. Na zo’n overtreding zeggen mensen dan vaak: “Waar staat dan dat je het zo moet doen? Wat doe ik dan fout?”

Het klopt dan dat het nergens staat, want het is een ongeschreven wet. En aan een ongeschreven wet hoef je je niet verplicht te houden, ze zijn er puur voor beschaving.

Ze maken het leven zoveel vriendelijker en vrolijker.

Als je met je zoontje van 7 een potje voetbalt ga je niet winnen met 25-0. Dan wordt het 10-9 , voor je zoontje. Ongeschreven wet.

Als je in een moeilijk gesprek zit en de ander laat per ongeluk een scheet, dan doe je alsof je niks ruikt. Ongeschreven wet.

Als een klein kind jou belt met een plastic telefoontje, zeg je niet: doe even normaal, dat is toch gewoon van plastic? Dan neem je op en vraag je: ‘Met wie spreek ik?’

Als een oude man met een rollator oversteekt, maar inmiddels springt jouw stoplicht op groen, dan rijd je hem niet toeterend overhoop, maar je wacht met een glimlach. Ongeschreven wet.

Als een vrouw vraagt: “Vind je me dik in deze jurk?” dan is het niet de bedoeling dat je de waarheid spreekt.

Als je man laat thuiskomt en zegt: “Ik ben best wel geil”, dan neem je een douche en ga je in een leuk setje op hakken in de keuken staan doen alsof je een gehaktbal staat te draaien. Ongeschreven wet.

En ja, ik weet ook wel dat dit te flauwe of te normale voorbeelden zijn. Ik zal het relatie-technisch serieuzer aanpakken.

Let op:

Bij tranen verandert ruzie in troost. Ongeschreven wet.

Maar... je mag tranen niet expres inzetten om een goede discussie te ontlopen.

Als iemand zegt dat-ie zich best wel slecht voelt, maar dat-ie weet dat jij het druk hebt en je echt niet hoeft langs te komen, dan is de bedoeling dat je juist wél langskomt.

Als iemand vertelt over een persoonlijk verdriet of een nare ervaring, dan blijf je vooral luisteren en ga je niet opeens over je eigen tegenslagen vertellen. Of - en dat al helemaal niet - zeggen dat jij nog erger hebt meegemaakt.

Zeg bij ervaringen van anderen niet: “Ik weet precies hoe jij je voelt.” Want dat kun je helemaal niet weten. Je kunt er wel voor de ander zijn, maar je kunt niet de ander zijn.

Als er van iemand net een zeer dierbare persoon is doodgegaan, geef je ruimte voor rouw en begin je niet te vroeg met: “Je moet nu wel weer gewoon je leven oppakken. Ook weer in de toekomst kijken.”

Je geeft juist iemand de mogelijkheid om nog bij die ander stil te staan. Ongeschreven wet.

Eigenlijk is nakomen van een ongeschreven wet gewoon vrijwillig rekening houden met een ander, uit liefde.

Ongeschreven wetten zijn het cement van de samenleving.

Dr Pete