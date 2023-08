Peter: “Vakantietip van Dr. Pete: kots niet in de blower van je auto”

Peter Heerschop geeft als dokter Pete advies aan vakantiegangers, zodat iedereen straks uitgerust weer aan de slag kan.

De zomervakantie is begonnen. Dat kan zomaar een uitdagende tijd zijn voor relaties. Vandaar een aantal tips van Dr. Pete om de ergste valkuilen te herkennen. Komen ze:

Het begint met het inpakken van de koffers en eventueel de auto. Bedenk dat iedereen zijn eigen tempo heeft. Het heeft geen enkele zin om dat op zo’n moment te willen veranderen.

Eenmaal met de auto onderweg: dit hoort allemaal bij de vakantie. Dus begin rustig. Dit is nog niet het moment om opgespaarde irritaties uit te spreken. Dat komt pas als je al een paar fijne dingen met elkaar hebt meegemaakt. De beste oplossing voor alles is om met elkaar weer iets onbevangen vrolijks mee te maken. Dan zit er meer rek in begrip.

Als iemand wagenziek wordt en moet kotsen, zorg dan in elk geval dat het niet in de blower komt (zoals ooit met mijn broer).

Het motto van een goede vakantie is niet alleen ‘als de kinderen maar het leuk hebben’, daar doe je jezelf tekort mee. Bedenk: vriendjes en vriendinnetjes op de camping, bij het hotel of huisje zijn leuker voor kinderen dan een museum, een leerzame stadswandeling of een kale berg op en af.

Probeer ook nu niet de ander te veranderen.

De één houdt van wandelen, de ander van fietsen. De één houdt van stad, de ander van natuur. De één houdt van zon, de ander van schaduw. Het kan naast elkaar, als iedereen maar het idee heeft dat er ook rekening met hem/haar wordt gehouden.

Heb je een tent of een caravan en er zijn kinderen mee? Bedenk, voordat je samen iets uitbundigs gaat doen, dat sommige dingen traumatisch kunnen zijn voor kinderen.

Weet: als je veel drinkt, ga je vaak harder praten over degene die jou dan ook op een afstandje nog kan horen.

Vakantie gaat over allerlei onverwachte ontmoetingen. Sta daar open voor. Bedenk wel dat als je op de camping iemand uitnodigt voor de BBQ, dat diegene daar de rest van de vakantie ook op rekent.

De volgende grote fout wordt vaak gemaakt. Op zoek naar een leuk restaurantje worden bijna standaard de eerste twee opties afgewezen. “Het is nog vroeg, laten we nog even doorlopen.”

“Deze dan doen?”

“Nee, nog heel even verder kijken.”

Uiteindelijk loop je zo lang door dat één persoon in het gezelschap nu echt chagrijnig is en het te ver is naar het eerste, best wel leuke, terrasje. Dus zit je nu op plastic stoelen bij een veredelde snackbar.

Hetzelfde geldt bij het zoeken van een hotel of B&B.

Heb je een tent, het regent al twee dagen en het blijft nog de hele week slecht weer? Pak je verlies. Pak je tent. Rijd ergens anders heen waar het beter weer is. Daarom heb je toch een tent! Die kun je zelf steeds ergens neerzetten.

Probeer zoveel mogelijk te zijn op de plek waar je bent, anders kun je net zo goed thuis blijven en af en toe in een reisfolder kijken.

Je maakt dingen beter mee als je niet de hele tijd bezig bent met er foto’s van te nemen.

Niet alles wat prachtig is, hoeft voortdurend te worden benoemd.

Vergelijk deze vakantie niet met die met je ex. In elk geval niet hardop.

Je hoeft niet alles te doen wat in het boekje staat. Gewoon rondlopen kan ook.

Die tomaat of perzik die in het buitenland veel lekkerder smaakt, smaakt in Nederland gewoon Nederlands. Het gaat namelijk ook om de plek waar je erin hapt.

Dingen die in een ander land heel leuk lijken, staan als je weer thuis bent juist totaal niet (denk aan kleding, grote hoeden, felgekleurde jurken en grote tapijten).

Als je in het Nederlands in een ander land iets bestelt en ze begrijpen je niet, dan helpt het niet om hetzelfde te zeggen, maar dan dubbel zo hard.

Geniet van de plotselinge losheid van de ander. De zin “Waarom doe je dat thuis dan nooit?” levert in het algemeen geen vrolijk resultaat op.

En tenslotte. Ben je met het hele gezin. Bedenk dan. Over een paar weken mag je weer lekker aan het werk.

Dr. Pete