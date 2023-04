Petra (49): “Ik zocht contact met mijn getrouwde jeugdliefde en nu zijn we samen”

Petra (49): “Na 27 jaar kwam ik mijn ex Frank weer tegen, op Facebook. Hij was de man op wie ik voor het eerst écht verliefd was. We woonden destijds zelfs samen en waren verloofd. Onze relatie liep op de klippen door een roddel dat ik vreemdging. Er ontstonden ruzies waar we niet meer uitkwamen, ook al was het gerucht niet waar. We hadden het als volwassenen moeten uitpraten, besefte ik toen ik ouder werd.

Hij had een gezin

Afgelopen zomer stuurde ik Frank een berichtje, gewoon om eens te vragen hoe het met hem ging. Ik was de laatste jaren heel nieuwsgierig naar hem, maar deed daar verder niets mee. Ik wist dat hij een gezin had. Ik vond mijn liefdesleven nooit meer zo leuk als toen met Frank en relaties liepen telkens op niets uit. Toen ik hem dat berichtje stuurde, was ik single.

Terug in de tijd

Ik was blij verrast toen hij me op een vrijdagmiddag een berichtje terugstuurde. Die dag was ik bij hem in de buurt en we spraken af om wat te gaan drinken in een cafeetje. Wat was ik zenuwachtig: ik zou mijn jeugdliefde na al die jaren weer zien. Ik was er eerder dan hij, dus sms’te ik hem met trillende handjes: ‘Waar blijf je?’ Toen zag ik hem ineens opstaan, met een telefoon in zijn hand. Hij kwam naar me toe, met een grote glimlach op zijn gezicht. Ik herkende zijn vader in hem. We dronken een espresso en praatten over vroeger, over mijn leven en zijn slechtlopende huwelijk. Het leek alsof we een paar uur terug in de tijd waren, we voelden ons weer twintigers.

Hij kiest voor mij

Ik verwachtte het niet, maar sinds die afspraak was de klik tussen ons helemaal terug. We verlangen naar elkaar en stuurden elkaar honderden mailtjes in een paar weken. We kunnen onszelf zijn bij elkaar en doen waar we zin in hebben. Frank en zijn vrouw liggen in scheiding. Ze hebben het de kinderen verteld en hij is nu op zoek naar een appartementje waar hij per direct kan gaan wonen. Onze liefde moest 27 jaar wachten, dus die paar maanden alleen op de bank kunnen er voor mij ook nog wel bij. Frank en ik horen bij elkaar en dat laten we ons niet nog een keer afnemen.”