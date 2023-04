Petra (54): “Ik wilde absoluut niet verantwoordelijk zijn voor zijn scheiding”

“In mijn eerste huwelijk was ik jong en onzeker en leunde ik op het dominante ego van mijn man. Van huis uit was ik gewend om me in een relatie aan te passen en vooral lief te zijn om gewaardeerd te worden. Toen ik zelf eisen stelde aan wat ik belangrijk vond in ons gezinsleven, kregen we ruzie. Mijn man kon er niet mee omgaan en uiteindelijk gingen we na vijftien jaar uit elkaar.

Verliefd op een goede vriend

Een jaar na de scheiding werd ik verliefd op een goede vriend. Ik was erg ongelukkig en depressief en hij was mijn steun en toeverlaat. Als ik terugkijk op deze relatie was het vanaf het begin al een illusie. Deze man vroeg mij letterlijk of ik zijn stijl wilde accepteren en me aan hem wilde aanpassen. In het begin deed ik dat ook, maar mezelf opnieuw jarenlang wegcijferen, hield ik niet vol. Na heel veel gesprekken zei ik: ‘Nu is het genoeg, ik kap ermee.’

Tweede scheiding

Na deze tweede scheiding was ik erg opgelucht en blij met de vrijheid die ik kreeg. Ik had absoluut geen spijt van mijn beslissing. In de periode die volgde, hield ik mannen op afstand. Als ik behoefte had aan mannelijke aandacht maakte ik afspraakjes, maar het werd nooit meer dan een gezellige avond.

Een getrouwde man

En toen werd ik tweeënhalf jaar geleden toch weer verliefd. Op een getrouwde man. Een die ik al lang kende. Ik raakte in paniek. De angst voor een relatie waarin ik weer zou verdwijnen, groeide. Ook wilde ik absoluut niet verantwoordelijk zijn voor zijn scheiding. Ik ging in therapie om te werken aan mijn angst voor een nieuwe liefde. Om mijn vorige twee relaties te begrijpen, moest ik eerst uitzoeken hoe ik zelf in elkaar zit. Jarenlang cijferde ik mezelf weg, dankzij de therapie vond ik mijn zelfrespect terug.

Behoeftes worden vervuld

Ik ben nu sinds twee jaar gelukkig in een latrelatie met de man op wie ik verliefd werd. Hij is zorgzaam en respectvol. Ik moest er in het begin heel erg aan wennen dat ook mijn behoeftes belangrijk zijn. Tegen hem kan ik zeggen hoe ik iets wil en hij respecteert dat. We kunnen allebei onszelf zijn en daardoor hoef ik niet meer bang te zijn. Wij zijn in onze relatie gelijkwaardig.”