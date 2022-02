Raarste ruzies: “De buurvrouw beschuldigt mij van het kwijtmaken van haar pakket”

“Sinds de coronacrisis werk ik fulltime vanuit huis. Bijna twee jaar dus al. Sindsdien neem ik wekelijks meerdere pakketten aan voor de buren. Het lijkt soms wel alsof ik de enige van de straat ben die thuis werkt, zoveel pakketten neem ik voor ze in ontvangst.

Buurvrouw met liefde voor kleding

Na een tijd begon het me op te vallen dat er één buurvrouw is die wel heel veel bestelt. Iedere week zijn er minstens twee pakketten voor haar bij. Ik denk dat ze veel kleding voor zichzelf shopt, want veelal prijkt er een logo van een kledingmerk op de doos. Als de bezorger met een pakket van H&M of Zalando komt, weet ik al hoe laat het is. Nooit heb ik daar wat van gezegd. Ik nam de pakketten altijd braaf aan, ook al dacht ik er het mijne van.

Vermist pakket

Een aantal weken geleden stond de buurvrouw voor de deur. Ze vroeg of ik een pakket van H&M voor haar had aangenomen. Haar vraag verbaasde me, want die keer was dat niet het geval, ik had niks staan! Wantrouwend keek ze me aan. Ze had toch echt een briefje van het bezorgbedrijf in haar bus gehad waarop stond dat ze het op mijn huisnummer hadden afgeleverd. Die avond stuurde ze een bericht in de groepschat op Whatsapp waarin alle buren uit de straat zitten. “Heeft iemand mijn pakket van H&M aangenomen? Op het briefje staat nummer 12, maar de buurvrouw van nummer 12 zegt dat zij ’m niet heeft”, schreef ze. Van alle buren kwam hetzelfde antwoord: niemand had het pakket gezien.

Beschuldiging

Een paar dagen later verscheen de buurvrouw weer aan de deur. Ze vroeg me of ik het pakket écht niet had gezien, want het moest toch echt bij mij zijn, vond ze. Wat bleek? Een andere buurvrouw, tegen wie ik weleens had gemopperd over hoeveel pakketten met kleding ik wel niet voor haar aannam, had haar over mijn geklaag verteld. Samen hadden ze geconcludeerd dat ik dit pakket misschien wel achterhield uit frustratie. Grote onzin! “Als je geen pakketten van mij meer wil aannemen, had je dat gewoon moeten zeggen”, zei de buurvrouw gepikeerd.

Stank voor dank

De stoom kwam nog net niet uit mijn oren. “Beschuldig je me nou van het stelen van je pakket?”, vroeg ik haar kwaad. Zij is degene die wekelijks dózen vol kleding bestelt terwijl ze niet thuis is om ze aan te nemen. Ik fungeer al bijna twee jaar als pakketpunt voor haar! Hoe durft ze mij hiervan te beschuldigen! Stank voor dank vind ik het. Toen ik haar dat duidelijk maakte, droop ze af.

Briefje op het raam

De volgende dag zag ik dat ze een briefje voor haar raam had geplakt. ‘Pakketbezorgers: als ik niet thuis ben, pakketje graag op nummer 10 afleveren’, stond op het briefje geschreven. Op nummer 10 woont de buurvrouw die mijn gemopper had doorgespeeld. De twee hebben dus een soort pact gesloten. Aan de ene kant vind ik dat prima: krijg ik die pakketten tenminste niet meer. Aan de andere kant ben ik kwaad: door haar lijk ik nu onbetrouwbaar tegenover de hele straat, terwijl ik niets verkeerds heb gedaan.”

Jouw raarste ruzie

