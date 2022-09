Raarste Ruzies: “De ex van mijn zoon vertelt iedereen dat hij een narcist is”

“Mijn zoon is 29 jaar en heeft in al die jaren nog nooit een meisje aan me voorgesteld. Hij was gewoon nooit bezig met relaties. Toen hij dit voorjaar uit het niets vertelde dat hij een vriendin had, was ik door het dolle heen. Een schoondochter, daar verheugde ik me op! Ik hoopte op een gezellige meid. En stiekem ook op een mooi gezinsleven voor mijn zoon in de toekomst. Helaas is dit sprookje uitgelopen op een nachtmerrie.

Eerste ontmoeting

Toen ik haar voor het eerst ontmoette, had ik gelijk door dat dit niet de juiste vrouw voor mijn zoon is. Het was tijdens een familiediner. Mijn zoon en zijn vriendin waren de hele avond met elkaar aan het kibbelen. Zij heeft er zelfs voor gezorgd dat ze samen eerder vertrokken. Zo ongezellig.

‘Ze haalt niet het beste in hem naar boven, ik zie hem normaal nooit ruziemaken’, zei ik die avond tegen mijn man.

Onstabiele relatie

Toch trok ze al vrij snel bij mijn zoon in. Maar dat bleek van korte duur. Bij iedere ruzie vertrok ze, om het niet veel later weer goed te maken en weer bij hem in te trekken. Een verschrikkelijk onstabiele relatie. Maar als het even goed ging, en we zagen ze, hoorden we ze enthousiast kletsen over trouwen en kinderen krijgen. Vooral zij wilde dolgraag trouwen en liet mijn zoon maar al te graag weten dat ze een aanzoek verwachtte. Doe dat nou maar niet, dacht ik dan.

Grote ruzie

Inmiddels is het definitief uit tussen de twee, heeft mijn zoon laten weten. Die laatste ruzie is ontzettend dramatisch verlopen, als ik hem mag geloven. Ze heeft staan schreeuwen en tieren in de straat, waardoor buren zelfs naar buiten kwamen. Wat bleek? Ze dacht dat mijn zoon vreemdging. Ze zag een appje van een vreemde vrouw op zijn telefoon. Uit het berichtje kon ze opmaken dat mijn zoon de vrouw de volgende dag zou zien. Niet gek, volgens hem, want die vrouw is zijn bazin op het werk. Hij zegt dat hij helemaal niet vreemdgaat, en ik geloof hem.

Bericht op Facebook

Je zou misschien denken dat de kous af is, nu ze uit elkaar zijn. Dat is helaas niet zo. Ze doet er namelijk alles aan om het leven van mijn zoon zuur te maken. Ze vertelt iedereen die het wil horen haar kant van het verhaal. Een verhaal dat voor geen meter klopt. Zo heeft ze verzonnen dat mijn zoon een narcist is. Op Facebook heeft ze een enorme lap tekst geplaatst waarin ze vertelt hoe zijn narcistische trekjes haar kapot hebben gemaakt tijdens hun relatie. Ze heeft expres vrienden, familieleden en collega's van hem op Facebook toegevoegd zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen lezen.

Verhit gesprek

Toen ik het bericht las, werd ik woest. Mijn zoon is geen narcist! Ik besloot haar de waarheid te vertellen in een reactie onder het bericht. Direct ging mijn telefoon. Ze belde me. ‘Jij hebt geen idee wat hij me allemaal heeft aangedaan’, gilde ze. ‘Je had hem beter moeten opvoeden. Hij is beschadigd. Hij moet in therapie.’ Toen ik zei dat ze zelf gek was, schold ze me uit en hing ze op.

Narcisme als scheldwoord

Naast dat het totale onzin is dat mijn zoon narcisme zou hebben, vind ik het ook verkeerd dat zo’n term als scheldwoord wordt gebruikt. Net als autistisch of bipolair zijn: je kunt niet zomaar roepen dat iemand dat is. Mensen die mijn zoon goed kennen, weten ook dat hier niks van waar is. Toch vind ik het ontzettend sneu voor hem. Ik gun hem zo een leuke relatie. Maar ik ben bang dat hij door deze ervaring voorlopig liever vrijgezel blijft.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.

Wat is de raarste ruzie die je ooit hebt gehad?

Laat hier je contactgegevens achter als we contact met je mogen opnemen over je verhaal.