“Mijn moeder was net een week overleden toen ik met mijn broer en zus haar appartement ging leeghalen. Ik hoef vast niet uit te leggen dat het een ontzettend emotionele dag was. Voor mijn gevoel gooiden we haar hele leven aan spullen weg, het was heel pijnlijk. Nog steeds begint mijn bloed te koken als ik denk aan die brutale flatbewoonster die tussen haar spullen kwam snuffelen om te kijken of er iets te halen viel!

De beruchte dag

Voorafgaand aan die dag hadden we al veel uitzoekwerk gedaan. We wisten welke spullen we wilden houden, welke spullen we wilden verkopen en wat er echt weg kon. Je kunt helaas niet alles bewaren, mijn moeder had ontzettend veel. Voor de spullen die weg konden, huurden we een container. Mijn moeder woonde op de eerste verdieping van een kleine flat. De flatbewoners kenden haar goed en wisten dat ze overleden was. Omdat we de lift gebruikten om spullen naar de container te brengen, hadden we alle flatbewoners van tevoren geïnformeerd over onze opruimplannen.

Brutale buurvrouw

Een aantal bewoners kwam ons condoleren, wat we erg attent vonden. Mijn zus en ik snotterden bijna de hele dag, zo emotioneel waren we. Gelukkig begrepen de meeste flatbewoners dat we niet echt in de stemming waren voor een praatje. Maar er was één buurvrouw die totaal niet begreep wat op dat moment gepast was, en wat niet.

Snuffelend tussen de spullen

Mijn auto stond naast de container geparkeerd. Spullen die weg konden, gingen de container in en spullen waarvan we toch nog niet zeker waren, zetten we in mijn auto. Toen de buurvrouw kwam aanlopen, stond mijn zus bij de container en hing ik voorovergebogen in mijn auto. Voor de container stonden meerdere spullen waarover we twijfelden, waaronder een kandelaar. We herkenden de vrouw; we hadden haar vaker gezien als we een bezoekje aan mijn moeder brachten. De vrouw keek geïnteresseerd in de container, zonder iets tegen ons te zeggen. Ze haalde er wat dingen uit, en legde ze vervolgens weer terug. Mijn zus en ik wisselden een blik uit. Vervolgens pakte ze de kandelaar vast die voor de container stond. “Uhm... hallo?”, begon mijn zus.

Verhitte woordenwisseling

“Ja, hallo. Wordt dit verhuisd of gaat het allemaal weg?”, vroeg de vrouw terwijl ze naar de container wees. “Uhm, dat gaat weg”, antwoordde mijn zus. De vrouw knikte en zette de kandelaar in haar fietsmand. Kwam ze nu serieus kijken of er gratis spullen te halen vielen? “Mevrouw, die kandelaar doen we niet weg hoor”, zei ik kwaad. “O”, reageerde vrouw geïrriteerd, en ze zette de kandelaar hardhandig terug. Haar ongevoeligheid maakte me woest. “Dit zijn de spullen van onze overleden moeder. Die kunt u niet zomaar meenemen”, liet ik haar boos weten. “Dan moet je het maar niet zo op de stoep uitstallen”, reageerde ze bijdehand. Ze liep weg en liet ons verbouwereerd achter.

Onbeschoft

Nog lang praatten we na over de onbeschoftheid van deze vrouw. Hoe ongemanierd kun je zijn? Vaak bedenk je pas achteraf wat je écht tegen iemand had willen zeggen en dat geldt ook voor dit moment. Ik had haar graag willen vragen wat haar bezielde. Ik denk niet dat ik die kans ooit nog krijg, het appartement van mijn moeder is namelijk inmiddels verkocht. Die buurvrouw komen we dus nooit meer tegen.”

Jouw raarste ruzie

