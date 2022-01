Raarste ruzies: “Haar gierigheid betekende het einde van onze vriendschap”

“Zes jaar geleden leerde ik Marianne kennen op het werk. We werden al snel goede vriendinnen. We hadden veel steun aan elkaar toen we door een reorganisatie allebei werden ontslagen. We vonden beiden snel nieuw werk, maar collega’s waren we niet meer. Gelukkig was onze band sterk en bleven we desondanks vriendinnen. Des te verdrietiger is het dat onze vriendschap het jaren later toch niet heeft gered.

Gierige vriendin

Marianne is een lieve, warme vrouw, maar ze heeft ook één slechte eigenschap: ze is erg gierig. Daar kwam ik in de tijd dat we collega’s waren al gauw achter. Zo wilde ze nooit meebetalen aan cadeaus voor collega’s en als ik een keertje met haar meereed, kreeg ik achteraf een Tikkie voor de benzinekosten. Ik vond er nooit zoveel van, tot we een keer samen uit eten gingen. Ze koos een voorgerecht in plaats van een hoofdgerecht, want dat was goedkoper. Vervolgens at ze wel van mijn bord mee! Uiteindelijk betaalde ze natuurlijk alleen wat ze zelf had besteld, ook al had ze flink van mijn hoofdgerecht genoten. Dat was de eerste keer dat haar gierigheid me écht dwars begon te zitten.

Irritaties

Sindsdien ging ik er op letten en begon ik me er meer en meer aan te ergeren. Ik moest me inhouden om niet boos te worden wanneer ze me voor de zoveelste keer een Tikkie stuurde voor parkeer- en benzinekosten terwijl ze ook vaak met mij meereed en ik haar nooit om geld vroeg. Het liep echt uit de hand toen we samen een lang weekend naar Sevilla gingen.

Weekendje weg

Een weekend weg zonder onze mannen: wat hadden we ons erop verheugd! Maar bij het boeken ging het al mis: Marianne vond alle hotels die mij leuk leken te duur. Uiteindelijk boekten we een hotel waarvan ik totaal niet was gecharmeerd, maar het was goedkoop. Als klap op de vuurpijl wilde Marianne niet vliegen vanaf Eindhoven, wat voor ons lekker dichtbij is, maar vanaf een vliegveld in België, omdat ook dat goedkoper was. Wat bleek? Het was écht een rotstuk rijden en daar kregen we in de auto flinke ruzie over. Toen moest het weekendje weg nog beginnen.

Tientje fooi

Eenmaal aangekomen bleek het hotel afschuwelijk. De kamer was vies en het personeel onaardig. Hadden we nou maar wat meer betaald voor een goed hotel! Toen we ’s avonds in een restaurantje (goedkoop, uiteraard) zaten te eten, knipoogde Marianne naar mij toen ze een hand vol zakjes suiker in haar tas liet glijden. Ik voelde mijn bloed koken. Bij het afrekenen legde ik een tientje fooi neer, waarna Marianne het tot mijn verbazing van de tafel griste: ‘Nee hoor, daar kunnen we morgen van lunchen’, zei ze toen ze het briefje in haar tas stopte.

Ruzie

Op dit punt werd ik zó boos. Eenmaal op de hotelkamer liet ik haar weten dat haar gierigheid het weekendje voor mij verpestte. Ik somde kwaad de momenten op waarop ik me mateloos aan haar krenterigheid had geërgerd. Marianne barstte in huilen uit en bood haar excuses aan voor haar gedrag. Direct voelde ik me schuldig, maar ik wist ook: dit werkt zo niet. We hadden nog een aantal leuke dagen in Sevilla, maar ongemakkelijk was het wel, zeker wanneer er betaald moest worden. Eenmaal terug in Nederland hebben we elkaar nooit meer gezien. Ik denk dat Marianne zich te veel schaamt om nog contact op te nemen en voor mij hoeft het niet meer.”

