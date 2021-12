Raarste ruzies: “Ik beschuldigde haar van oplichting, maar bleek zelf fout te zitten”

“Mijn raarste ruzie is al bijna 10 jaar geleden, maar ik schaam me nog steeds als ik eraan denk. Mijn vriend en ik gingen op vakantie naar Tunesië. Toen we vooraf met vrienden spraken over onze reis, werden we uitgebreid gewaarschuwd. Zouden we wel uitkijken voor oplichters? Het land zou er vol mee zitten, als we onze vrienden moesten geloven. Ik werd behoorlijk nerveus van die verhalen, het zou ons toch niet gebeuren... Mijn vriend was er niet zo bang voor.

In Tunesië zouden we op het platteland verblijven. Omdat je daar niet zo makkelijk geld kunt pinnen, wilden we op Schiphol al wat Tunesische dinar inslaan. Maar door alle hectiek op het vliegveld beseften we in het vliegtuig pas dat we dat straal vergeten waren. Het leverde de eerste onenigheid op. Op mijn arme vriend reageerde ik al mijn frustratie af. “Waarom heb je daar nou niet aan gedacht?”, snauwde ik naar hem, terwijl ik het zelf natuurlijk net zo goed was vergeten. Stiekem was ik bang: zou het wel goed gaan als we in Tunesië geld nodig hadden?

Eenmaal aangekomen op de bestemming gingen we gelijk naar bed. De volgende dag kwamen we er tot mijn verrassing (en opluchting) achter dat er heel dichtbij ons verblijf een lokale bank zat waar we konden pinnen. We gingen er direct heen en het bleek een klein zaakje te zijn. Achter de balie stond een vrouw en ik moet eerlijk bekennen: ik voelde gelijk wantrouwen.

Mijn vriend besloot een paar honderd euro aan dinar te pinnen, zodat we genoeg hadden voor de hele vakantie. Ik geloof dat het meer dan 500 euro was. Hij deed zijn pinpas in het apparaat, drukte op wat toetsen en ineens hoorde ik hem zeggen: “Er komt niks uit.” “Hoe bedoel je, er komt niks uit?”, vroeg ik hem en ik voelde gelijk paniek in mijn lijf. De transactie was voltooid, maar er kwam geen geld uit de automaat. ‘Zie je wel, we worden opgelicht!’, was mijn eerste gedachte.

Op hoge poten ging ik naar de balie, waar ik de vrouw met verheven stem vertelde dat haar geldautomaat kapot was en dat we nú ons geld terug wilden. De vrouw liep geschrokken mee naar het apparaat. Ze keek ernaar, ze toetste wat en deelde ons mee dat er absoluut niks mis was met het apparaat, hij werkte gewoon. Ik werd woest. Dacht ze nou echt dat we nu gewoon zonder geld weg zouden gaan? Met een rood aangelopen gezicht herhaalde ik mijn eis: nú ons geld terug! Toen de vrouw rustig bleef mompelen dat ze niet goed wist waarom het was misgegaan, knapte er bij mij iets. Schreeuwend maakte ik haar uit voor oplichter.

Uiteindelijk vroeg ze aan mijn vriend hoeveel geld hij eigenlijk wilde pinnen. Toen hij het bedrag noemde, moest ze lachen. Zóveel? Dat zat helemaal niet in het apparaat! Wat bleek? Voor hen staat 500 euro gelijk aan een aantal maandsalarissen en ze waren helemaal niet gewend dat mensen zulke bedragen kwamen opnemen. Toen ik dat hoorde, voelde ik de grond onder me wegzakken. Ik had haar uitgemaakt voor oplichter, terwijl ik me zelf als een ontzettend verwend nest gedroeg. Ik heb wel tien keer sorry gezegd. De vrouw hielp ons vriendelijk bij het pinnen van kleinere bedragen. De rest van de vakantie liep ik met een grote boog om de bank heen.”

Jouw raarste ruzie

