Raarste Ruzies: “Ik lachte mijn buren uit omdat ze nudisten zijn en dat hoorden ze”

Charona (32): “Mijn vriend en ik wonen al tien jaar naast onze buren. Als je zo lang buren bent, leer je elkaar vanzelf goed kennen. Wij dachten dus ook best op de hoogte te zijn van hun levens. We kennen hun kinderen, weten wat voor werk ze doen en dat ze ieder jaar naar Frankrijk op vakantie gaan. Maar hoe die vakanties er precies uitzien, daar kwam mijn vriend pas laatst achter.

Naturisten

Hij hielp de buurman met het plaatsen van een nieuwe schutting in de tuin. Toen ze even pauze namen met een kopje koffie, kletsten ze over de komende vakantie. Tussen neus en lippen door liet de buurvrouw vallen dat ze naar een camping voor naturisten gaan. Even twijfelde mijn vriend of hij het wel goed had verstaan. Tot ze het later in het gesprek weer aanhaalde. Wat bleek? Ze recreëren altijd naakt als ze op vakantie gaan. Toen mijn vriend thuiskwam, vertelde hij aan mij waar hij achter was gekomen. Ik moest er stiekem best om lachen. Zo zie je maar, mensen die je goed denkt te kennen kunnen je zomaar verrassen.

Misplaatst grapje

Toen we een paar weken later in de tuin zaten te borrelen met vrienden, kwam het ter sprake. Een van onze vrienden gooide een balletje naar mijn vriend, die per ongeluk in de tuin van onze buren terechtkwam.

Toen hij tussen de struiken dook om het balletje te pakken, siste mijn vriend: ‘Kijk maar uit, straks zie je de buren naakt.’

Naaktlopers

‘Hahaha, wat zeg je?’, reageerde hij.

Op een iets te luide toon riep ik: ‘Het zijn naaktlopers! Dat wil je niet zien!’

Het had ongetwijfeld te maken met de wijntjes die ik ophad, maar ik moest smakelijk om mijn eigen grap lachen. Wat ik niet wist, is dat de buren op dat moment in de tuin zaten. Ze hadden alles gehoord.

Gekwetst

Een paar dagen later liep mijn vriend de straat in toen de buurman hem aansprak. Hij vertelde dat ze het erg kwetsend vonden om te horen hoe lacherig wij over hun vakanties deden. Dat ze dachten dat ze dit wel in vertrouwen met ons konden delen en dat we ruimdenkende volwassenen waren die daar niet kinderachtig over zouden doen.

‘Ik hoop niet dat de hele buurt hier straks van weet’, liet hij mijn vriend weten.

Ongemak

Wat voelde ik me schuldig, toen ik dit hoorde. Het was inderdaad ontzettend kinderachtig en ronduit dom van mij om daar grappen over te maken, nota bene in de tuin. Mijn vriend heeft de buurman duizendmaal zijn excuses aangeboden en hem verzekerd dat we dit absoluut niet aan de hele buurt doorvertellen. Toch is onze band met de buren niet meer hetzelfde.

We worden niet meer door ze uitgenodigd om koffie te drinken of in de tuin te helpen. Sterker nog: iedere keer als we ze tegenkomen, is het ongemakkelijk. En dat is nogal vaak! Kon ik dit maar terugdraaien...”

