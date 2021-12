Raarste ruzies: “Ik liet mijn vegetarische dochter vlees eten, zonder dat ze het wist”

“Mijn dochter (23 jaar, thuiswonend) besloot begin dit jaar vegetariër te worden. Ze vindt het zielig voor de dieren en slecht voor het milieu, dus vlees zou er bij haar niet meer in komen. Prima vond ik, ook al wilden mijn man, haar jongere broertje en ik wel gewoon vlees blijven eten. Ik ben degene die meestal kookt, maar dan zou ik toch gewoon een vleesvervanger voor haar in de pan gooien? Bovendien maakte ze toen al plannen om uit huis te gaan, dus zo lang zou het niet duren.

Op de automatische piloot

Op voorhand leek het me dus geen probleem om voor mijn dochter vegetarisch te koken. Toch bleek al gauw dat ik mijn boodschappen nogal op de automatische piloot doe en zo vergat ik nogal eens om een vleesvervanger voor mijn dochter te kopen. Daar kwam ik meestal op tijd achter, tot die ene keer dat het misging.

Foutje, bedankt

We zaten ‘s avonds met z'n vieren te eten toen mijn dochter zei: ‘Zo, dit is echt een goede vleesvervanger, het smaakt net naar écht vlees.’ Van binnen schrok ik me wild. Mijn dochter dacht dat ze een vleesvervanger aan het eten was, maar ik had haar zonder na te denken echt vlees gegeven. In the heat of the moment durfde ik mijn fout niet toe te geven en beaamde ik dat ze inderdaad een goede vleesvervanger op haar bord had. Het is een wonder dat ze niet opmerkte dat ik rood aanliep.

Eerste leugentje

Hier ging het nog om een eerlijke vergissing, maar weken later kocht ik een keer groentesoep waarbij ik er thuis pas achter kwam dat er ballen in zaten. Ik had niks anders voor mijn dochter in huis en ik had zo'n hectische dag gehad dat ik echt geen puf had om weer naar de supermarkt te gaan. Ik besloot mijn dochter te vertellen dat er vegetarische ballen in de soep zaten, een leugentje. Ze had niks door en at het op.

‘Het floepte eruit’

Dit is nog een aantal keer voorgekomen. Op momenten dat ik er te laat achterkwam dat ik niks vegetarisch voor mijn dochter in huis had, loog ik weleens. Voor mij was het puur gemakzucht. Zij merkte niet dat ze vlees at en ik hoefde niet speciaal voor een vleesvervanger naar de supermarkt. Ik zag er echt geen kwaad in. Totdat mijn dochter en ik laatst in een verhitte discussie terecht kwamen. We gingen gourmetten met vrienden en zij vond dat ik bij het inkopen doen te weinig rekening had gehouden met haar. Volgens haar had ik te weinig vegetarische opties gekocht, liet ze me met verheven stem weten. Toen floepte ik het er zomaar, boos als ik was, uit: ‘Doe nou niet zo moeilijk, je eet wel vaker vlees en daar merk je niks van!’

Een week lang boos

Mijn dochter was woest en stormde naar haar kamer. Later heb ik haar alles opgebiecht. Pas toen ik zag hoe verdrietig ze erom was, begreep ik hoe diep ik haar gekwetst heb en dat het echt niet kon wat ik gedaan heb. Mijn dochter dacht dat ze al bijna een jaar vegetariër was, maar al die tijd liet ik haar stiekem en tegen haar wil in vlees eten. Bijna een week is ze écht heel boos op me geweest, en dat is behoorlijk lang als je samen onder één dak woont. Inmiddels gaat het beter, maar iets opeten wat ik gekookt heb? Dat doet ze niet meer. Haar vertrouwen is beschaamd.”

