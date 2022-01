Raarste ruzies: “Mijn man is in mijn ogen iets té dol op onze schoondochter”

“Mijn zoon is 30 jaar en heeft sinds kort zijn eerste échte relatie. Daar zijn mijn man en ik heel blij mee, want voorheen nam hij het niet zo serieus met de liefde. Hij was in onze ogen zelfs een beetje een playboy: hij ging veel uit en was gek op vrouwelijke aandacht, maar hij stelde nooit iemand aan ons voor. Nu hebben we zijn nieuwe vriendin al een paar keer mogen ontmoeten.

We waren niet teleurgesteld: het lijkt een heel serieuze meid. Ze is zelfs twee jaar ouder dan onze zoon. Dat vinden wij een goed teken, niet zo'n piepjong meisje. We hopen namelijk op een goede, serieuze relatie voor onze zoon én stiekem ook op kleinkinderen in de toekomst.

Nieuwe schoondochter

Inmiddels loop ik ergens anders tegenaan: mijn man vindt onze schooldochter wel heel erg leuk. Wanneer ze op visite is, loopt hij zich ontzettend uit te sloven. En wanneer ze weer weg is, praat hij nog de hele avond over haar. Over alles is hij lyrisch: haar baan, hoe welbespraakt ze is, en met alles wat ze zegt is hij het eens. Het viel hem laatst zelfs op dat ze haar haren een tintje donkerder had laten verven, dat soort dingen ziet hij bij mij niet eens!

Jaloezie

Het is natuurlijk allemaal hartstikke onschuldig. Hij is blij voor onze zoon en gelijk heeft-ie. Het is ook gewoon een heel leuke, slimme meid die ook nog eens knap is om te zien. Daarnaast doet hij tegen haar niet raar of flirterig. Toch ben ik stiekem behoorlijk jaloers als hij weer eens glunderend vertelt dat we zo'n leuke schoondochter hebben.

Ruzie

Laatst kon ik me niet inhouden en floepte ik eruit: “Ja ja, nu weet ik het wel, het is de leukste vrouw ter wereld.” Mijn man reageerde verbaasd en vroeg waarom ik nou zo gepikeerd deed. “Nou, jij lijkt wel verliefd op haar”, antwoordde ik.

Eigenlijk schaamde ik me direct voor mijn jaloezie. Mijn man begon hard te lachen, waardoor ik me nóg meer schaamde en kwaad werd. Ik snauwde naar hem dat het écht niet leuk was voor mij om steeds te horen hoe geweldig een andere vrouw is en stormde de kamer uit.

Schaamte

Diezelfde avond hebben we het uitgepraat. Natúúrlijk wist ik wel dat zijn enthousiasme niks betekende, dus ik kon niet lang boos blijven. De herinnering aan deze ruzie vind ik bovenal pijnlijk omdat ik me nog steeds best wel schaam voor mijn eigen kinderachtige gedrag.”

Jouw raarste ruzie

