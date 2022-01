Raarste ruzies: “Mijn schoonmoeder nodigde de ex van mijn vriend uit op haar verjaardag”

“Sinds 8 maanden heb ik een nieuwe relatie. Natuurlijk hoopte ik vanaf het begin op een gezellige band met mijn schoonouders. Helaas ging dat al snel mis en hebben mijn schoonmoeder en ik nu dikke ruzie.

Niet goed genoeg

Sinds de coronatijd ben ik wat kilootjes aangekomen, waardoor ik nu iets te zwaar ben. Mijn vriend vindt dat geen probleem, maar zijn moeder daarentegen maakt er nogal vervelende opmerkingen over. Toen we voor het eerst bij ze over de vloer kwamen, en ik haar dus voor het eerst ontmoette, hoorde ze me diezelfde middag nog uit over hoe vaak ik sport. Toen ik haar vertelde dat ik regelmatig wandel en fiets, maakte ze afkeurende geluiden, ze vond het niet genoeg.

Later hoorde ik dat ze mijn vriend heeft gevraagd of ik niet iets meer aan sport zou moeten doen. Pijnlijk: in haar ogen ben ik duidelijk niet slank genoeg voor hem. Zelf is ze zo’n type dat zichzelf al het lekkers ontzegt om maar slank te blijven. Ik ben meer een levensgenieter en dat vindt mijn vriend juist leuk aan mij.

Ex uitgenodigd

Hoewel ik natuurlijk niet blij werd van deze nare opmerkingen, hoopte ik wel dat onze band in de loop der tijd zou verbeteren. Ik was bereid om het naast me neer te leggen. Totdat mijn schoonmoeder vorige maand haar verjaardag vierde en ik tot mijn grote verbazing ontdekte dat ze de ex van mijn vriend had uitgenodigd. Dat op zich vond ik al een rare actie, maar toen ik zag dat zij wél een sportief en slank type is, deed het helemaal zeer.

Gewoon gezellig

Mijn vriend was net zo verbaasd als ik om zijn ex in het huis van zijn moeder te zien. Die twee hadden al tijden geen contact meer. Hij vroeg zijn moeder om een verklaring. Doodleuk zei ze dat ze haar ex-schoondochter altijd een leuke meid heeft gevonden en dat het haar gewoon gezellig leek om haar uit te nodigen. Bullshit, natuurlijk! Na een klein uurtje zijn we weggegaan, ik trok het niet meer, ik was zó kwaad.

Deuk in zelfvertrouwen

Mijn vriend heeft hier later nog over gesproken met zijn moeder, en nam het voor mij op. Het mooie is: nu is zij kwaad op mij. Ze noemt me jaloers en vindt dat ik ruzie zoek om niks. Ondertussen heeft mijn zelfvertrouwen een flinke knauw gekregen. Ik vond mezelf altijd een leuke vrouw, ook met wat kilootjes meer, maar nu ik zo hard word afgewezen door mijn schoonmoeder, zorgt dat toch voor veel onzekerheid.”

Jouw raarste ruzie

