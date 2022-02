Raarste ruzies: “Mijn schoonzus heeft een hekel aan me sinds ik een stripper huurde voor mijn broer”

“Mijn broer heeft sinds een jaar een nieuwe vriendin, Lenneke. Ik ben niet iemand die snel vooroordelen heeft, maar aan haar zag ik gelijk dat ze anders is dan de rest van onze familie. Ook anders dan exen van mijn broer. Lenneke is een keurige vrouw die houdt van mooie spulletjes. Ze ziet er altijd erg verzorgd uit: een dikke laag make-up, designerkleding... Daarnaast praat ze ook wat bekakt. Dit bedoel ik allemaal niet negatief, ze is gewoon anders dan wij. In onze familie zijn we nogal van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Wanneer we allemaal bij elkaar zijn, loopt de helft van ons in een joggingbroek en ons gezamenlijke diner halen we dan meestal bij de snackbar. Dat terwijl zij er altijd bijloopt alsof ze in een chic restaurant zou kunnen zitten. Ondanks hun verschillen houden mijn broer en Lenneke het al een jaar met elkaar uit. Een probleem... Sinds kort heeft ze een bloedhekel aan mij!

Verjaardagscadeau

Een tijd geleden werd mijn broer 40 jaar. Ik heb hem altijd één ding beloofd: voor je 40e verjaardag krijg je een stripper. Ik snap dat veel mensen daar niet van houden of dat ordinair vinden, maar wij vinden dat gewoon lachen. Al jaren hadden we voorpret bij het idee. We hebben een aantal 80-plussers in de familie en wisten zelfs zeker dat zij er de grootste lol om zouden hebben. De gedachte aan een vrouwelijke stripper bij opa op schoot deed ons al ontzettend lachen. Nooit had ik eraan gedacht dat mijn schoonzus hier misschien wel een probleem mee zou hebben.

De beruchte avond

Ik hield me aan mijn belofte en regelde een vrouwelijke stripper voor het verjaardagsfeest van mijn broer. Op de avond zelf leek iedereen in de familie wel te weten wat er zou gebeuren, we hadden het er immers al jaren over. Behalve Lenneke. Ik heb er gewoon écht niet aan gedacht om haar te informeren. Ook toen de bel ging en de stripper voor de deur stond, kwam het niet in me op dat Lenneke boos zou kunnen worden. Toen de blonde stripper in een gewaagde outfit de kamer binnen kwam, zag ik Lenneke’s gezicht vertrekken.

Lapdance

Toen de stripper mijn broer een lapdance gaf, is Lenneke boos de kamer uit gestormd. Mijn broer zag dit natuurlijk gebeuren. Hij onderging de lapdance met het ongemak op zijn gezicht. Toen de act klaar was, ging hij naar Lenneke toe. Later hoorde ik dat hij heeft gezegd dat het allemaal mijn plan was en dat hij dacht dat ik al die tijd een grap had gemaakt. Lenneke was woest. Ze noemde een lapdance van een stripper krijgen zelfs een vorm van vreemdgaan! Persoonlijk vind ik dat de grootste onzin. Ze is gewoon jaloers.

Bloedhekel

Tussen mijn broer en Lenneke is het goed gekomen. Vooral doordat hij alles op mij heeft afgeschoven. Aan mij heeft ze hierdoor een bloedhekel gekregen. Ze wil mij het liefst nooit meer zien. De familie geeft mij gelijk en vindt dat ze gewoon tegen een geintje moet kunnen, maar ik ben bang dat het contact tussen mij en mijn broer nooit meer hetzelfde zal zijn.”

Jouw raarste ruzie

