Raarste ruzies: “Uit het niets gaf die wildvreemde kerel bij het pompstation me een klap in mijn gezicht”

“Het is al heel lang geleden, maar ik weet het nog precies. Het was een zondag en ik had gehockeyd. Ik reed terug in mijn gouden Renaultje 5 via de Ring en dacht: ik ga nu eindelijk eens even die Freebees inwisselen voor een stapel handdoeken. Echt zo’n klusje waar ik meestal geen zin in had – tanken an sich vind ik al vervelend genoeg. Ik parkeerde de auto en liep naar binnen. Er waren bijna geen mensen, alleen de vrouw achter de kassa en een man die op een afstandje met haar stond te kletsen – ze zat achter het glas.

Bloedirritant

Achter in de ruimte was de coffeecorner en de automaat waar je je spaarkaart kon checken en inwisselen. Ik zat daarmee te hannessen, het was een enorm gedoe en op een gegeven moment bleek wel dat dat ding het gewoon niet deed. Ik liep mopperend en wel naar de kassière om te vragen hoe het zat maar die was totaal niet geïnteresseerd, haalde haar schouders op, kon er niets aan doen en draaide zich weer van me af. Bloedirritant natuurlijk, dus ik liep al mopperend, maar dan nu op haar, terug naar dat apparaat om het nog een keer te proberen.

Verbijstering

‘Wat loop je nou te zeiken, dom wijf’, hoorde ik de man die al die tijd daar had rondgehangen, zeggen. Ik draaide me om en zei: ‘Sorry, wat zeg je? Dat gaat jou toch helemaal niets aan? Bemoei je er niet mee.’

En BAF. Hij sloeg me, meteen, keihard op mijn wang. Ik wist niet wat me overkwam, ik was zó verbaasd. Ik riep tegen de kassière, terwijl ik naar haar toe liep: ‘Mevrouw! Heeft u dat gezien? Die man slaat me! Wat is dit?’ Maar ze bleef stoïcijns voor zich uitkijken, haalde haar schouders op en zei iets van ‘eigen schuld dikke bult’. Inmiddels was mijn verbijstering gezakt en was ik nu over mijn toeren. Wie verzint zoiets? Het gemak waarmee deze mafketel uithaalde, deed vermoeden dat hij dat wel vaker deed.



Pompstationboeket

Ik ben weggelopen en heb aangifte gedaan bij de politie. Die kalmeerden me, maar het heeft nog lang in mijn hoofd gespeeld. Had ik maar mijn hockeystick bij me gehad, dacht ik. Dan had ik die gast een beuk gegeven. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dat zit zo niet in mijn systeem. De politie vertelde me later nog dat dit pompstation berucht was vanwege de schimmige praktijken die zich er afspeelden, er hingen altijd ongure types rond en het was er sowieso niet pluis. Ik heb de benzinemaatschappij een brief op poten gestuurd, hoe was dit mogelijk? Ik kreeg zo’n pompstationboeket en die Freebees heb ik nooit meer ingewisseld.”

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.