“Anouk en ik leerden elkaar kennen in de eerste klas van de middelbare school. We waren destijds 12 jaar. Nu 33, dus we zijn al meer dan 20 jaar beste vriendinnen... tenminste, dat waren we. Een paar weken geleden beëindigde ze onze vriendschap met een appje.

Nieuwe relatie

Anouk had sinds een tijdje een nieuwe vriend, Ben. Ze waren al een aantal maanden aan het daten, en nu was het eindelijk officieel. Toch ging het al vanaf het begin niet helemaal lekker tussen de twee.

Mijn vriend Lars en ik – wij zijn al ruim 10 jaar samen – ontmoetten Ben voor het eerst toen we werden uitgenodigd voor een etentje bij Anouk thuis. We verwachtten een hoteldebotel-stelletje aan te treffen, maar ze waren tot onze verbazing de hele avond aan het kibbelen.

Mannendag

Desondanks leek Ben ons een aardige vent. Lars dacht dat het leuk zou zijn om ook een keer apart met hem af te spreken, zodat zij als mannen onder elkaar een band konden opbouwen. Zo gezegd, zo gedaan: Ben en Lars planden samen een mannendagje waarnaar ze erg uitkeken.

Ruzie

Een dag van tevoren werd ik op mijn werk gebeld door Anouk. Zij en Ben hadden de avond tevoren ruzie gehad en ze wilde niet dat Ben en Lars nog zouden afspreken. Ze was namelijk boos op Ben en zag het daarom niet zitten dat hij een band zou opbouwen met Lars, een vriend van haar. Ik vond het onzin. Ben en Anouk kibbelden wel vaker, het zou vast wel weer goed komen. Daarnaast wist ik dat Lars zich erg op het uitje had verheugd en ik was niet van plan om deze boodschap aan hem door te geven. Anouk hield echter voet bij stuk. ‘Prima’, zei ik, ‘als je echt niet wil dat ze afspreken, moet je dat zelf maar aan Lars vertellen.’

Geen begrip

Toen ik ’s avonds thuis kwam van mijn werk, bleek dat Anouk Lars al had geappt. Ook hij had verontwaardigd gereageerd. Hij vond het behoorlijk kinderachtig dat ze hem wilde verbieden om met Ben af te spreken en liet haar dat weten. Blijkbaar had Anouk verwacht dat wij beiden meer begrip voor haar kant van het verhaal zouden hebben, want nog diezelfde avond verbrak ze onze vriendschap.

Het beruchte appje

Rond 23:00 uur ’s avonds, vlak voordat we wilden gaan slapen, ontving ik een lang appje van haar. Hierin schreef ze dat ze ontzettend teleurgesteld was dat we Ben boven haar verkozen, terwijl we hem nog maar net kenden en haar al zo lang. Nu ze wist hoe makkelijk wij haar aan de kant konden schuiven, leek het haar beter om helemaal geen vrienden meer met ons te zijn.

Ik schrok me rot van dit bericht en liet haar weten dat we Ben helemaal niet boven haar verkozen en ik probeerde ons standpunt nogmaals uit te leggen. Helaas mocht dit niet baten. Ze begreep ons niet en wilde ons niet meer spreken.

Break-up

Ik hoopte dat Anouk nog wel zou bijdraaien. Als het weer goed kwam met Ben, zou ze vast met hangende pootjes terugkomen, dacht ik. Niks bleek minder waar. Ik heb vernomen dat Ben en zij definitief uit elkaar zijn én dat ze nog steeds kwaad op ons is. Hopelijk komt het ooit weer goed.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.