Racheda: “Bij elke blik of beweging van hem denk ik: nú gaat hij me vragen”

Racheda en haar man zijn beiden Boogschutter en die kenmerken van hun sterrenbeeld kloppen maar al te goed.

Mijn man en ik zijn allebei Boogschutter. Bij onze eerst ontmoeting vond ik dat een komisch gegeven, meer niet. Anderen maken altijd opmerkingen in de trant van ‘dan zullen jullie wel veel dromen en rondlopen met onuitgevoerde plannen.’ Dat klopt. We verbouwen in ons hoofd elk huis dat we binnenstappen. Ons eigen huis wacht na tweeënhalf jaar nog op de gewenste uitbouw. We zijn al een paar keer bijna geëmigreerd naar Ierland, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Engeland. Er ligt zelfs een bedrijfsplan klaar voor een mountainbike-tourbedrijf op Mallorca. Compleet met marktanalyse van zomer 2006, mocht je er iets mee willen.

Zelf ben ik alleen met astrologie bezig als het me uitkomt. Zoals toen ik op een maankalender zag dat de naderende volle maan in het teken zou staan van Boogschutter, en dan ook nog eens op de dag van ons negentienjarig jubileum. Nou, dan is er niet veel voor nodig om de fantasie van een Boogschutter te prikkelen. Zou hij me dan die avond alsnog ten huwelijk vragen? Dit etentje was zijn idee, toch? Het lijkt me wel wat. Officieel zijn we geregistreerde partners, maar dat is bepaald geen prettige aanspreekvorm. En het registreren zelf ging net zo romantisch als het klinkt: gratis op dinsdagochtend.

De avond waarop volle maan in Boogschutter staat, vierden we jaren eerder. Toen we voor het eerst samen uit eten gingen. Een legendarische date was dat. Ik stootte de kaars op tafel om en in een poging ’m te redden gooide ik vervolgens mijn glas rode wijn in de pot kaasfondue. We kregen een lachstuip. Later – toen we het een keer totaal vrijblijvend over trouwen hadden – heeft hij gezegd dat hij toen al wist dat hij de leukste had gevonden en dat trouwen daardoor overbodig werd. Hij was er namelijk al uit.

Inmiddels ben ik niet meer zo zenuwachtig dat ik kaarsen en glazen omgooi in zijn bijzijn. Wel zit ik nog steeds met mijn onvervulde trouwbehoefte. De avond van ons etentje houdt een ander soort nervositeit me bezig. Door die maankalender ben ik ervan overtuigd dat bij elke blik of beweging van zijn kant het moment daar is. Als de ober en mijn man naar elkaar lachen, weet ik zeker dat de bediening in het complot zit en dat hij straks de ring komt brengen onder een stolp. Maar op het moment dat we goed en wel bij de rekening zijn aanbeland, begint het me te dagen.

Eenmaal in bed biecht ik hem op dat ik op een aanzoek had zitten wachten. Zijn lach bevestigt dat hij nog steeds vindt dat hij de leukste heeft. Ik neem de bevestiging liefdevol aan. Laat die Boogschutters maar schuiven. En dromen.