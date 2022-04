De dochters van Racheda zijn gek op Google Street View, ze zoeken hun huis en de vakantiebestemmingen op. Leuk, maar Racheda realiseert zich ook dat onze privacy zo steeds kleiner wordt.

Als kind kon ik eindeloos in de atlas kijken en verschillende routes naar verre oorden uitdokteren. Dat er geen sfeerplaatjes van landen in stonden en ik bij veel plekken geen beeld had, deerde niet. Het ging om de reis, niet om de bestemming. De moderne equivalent van deze vorm van vermaak is Google Street View.

Ik vind daar dan weer niets aan, maar mijn dochters doen niets liever. Ze bezoeken alle vakantiebestemmingen in Frankrijk en Spanje waar we zijn geweest en kijken hoe lang we over een reis doen met de auto of benenwagen. Hun enthousiasme staat in schril contrast met het gezucht en gemekker tijdens de daadwerkelijke autorit naar het zuiden. Elke jaar weer zeg ik dat ze blij mogen zijn dat we maar tot de Pyreneeën rijden. Denk aan alle Marokkaanse kindjes die elke zomer 2410 kilometer in een snikhete bus moeten afleggen richting Algeciras om daar de boot naar Marokko te nemen. Het maakt helaas geen indruk.

Nadat mijn dochters alle vakantie- en vriendenadressen hebben gehad, moet de rest van de wereld eraan geloven. De keuze valt op Marokko. Maar ze zijn er snel klaar, want er valt weinig te streetviewen. Klaarblijkelijk heeft de tech-gigant met de fotograferende autootjes geen toestemming gekregen van de Marokkaanse regering om data te verzamelen. Dan maar weer ons eigen huis. Mijn dochters zijn dolblij omdat ze hun stepjes op het gras zien liggen en onze auto voor de deur staat. Eerder was alleen de camper van de vorige bewoners zichtbaar.

Ik kijk mee en zie dat mijn dekbed uit het raam hangt. De achterklep van de auto staat open, net als de voordeur. Het had niet veel gescheeld of ik had er zelf op gestaan, sjouwend en wel. Ik zie namelijk naast de auto een volle boodschappentas staan, er steekt een bos prei uit. Zelfs de kleinste details worden onthuld.

We vinden het normaal, zelfs handig om van deze techniek gebruik te maken. Voor als we naar een onbekende plek moeten, of willen bekijken of de vakantiebestemming niet pal naast een elektriciteitsmast ligt. Maar zoals vaak met makkelijke, handige dingen en de moderne techniek is er ook een keerzijde: het lijkt gratis, maar we betalen met onze privacy. Het aantal camera’s groeit. Langs snelwegen, in straten, in openbare gelegenheden: nog even en we zijn nergens ongezien. Waar moet ik heen als ik daar niet aan wil meedoen? Een snelle blik met Street View (handig joh) leert me dat onder andere Duitsland, Servië, India, Paraguay en negentig procent van Afrika niet zijn gedocumenteerd. Misschien toch mijn tante in Marokko eens bellen hoe het leven daar is.