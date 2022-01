Deze week schrijft Racheda over haar pasgeboren nichtje, en de herinneringen die zij oproept.

Ik had zo mijn best gedaan om het me allemaal in te prenten, maar toen ik mijn acht maanden oude nichtje huilend in mijn armen had, bleek dat ik het toch was vergeten.

Herinneringen als screendumps

De warmte en de geur van een baby. Hoe het buikje aanvoelt als een zak losse organen, zoals je eigen buik die eerste dagen na de bevalling, als al je weggedrukte organen hun eigen plek weer gaan innemen. De vingertjes die je vastgrijpen om niet meer los te laten. Het hoofdje dat ze tegen je aan legt. Mijn herinneringen aan mijn eigen baby’s bleken louter screendumps te zijn: ik zag mezelf nog wel zitten, maar de geur en het gevoel waren verdwenen.

Het nichtje is een weekend bij ons. Ze is het kindje van de broer van mijn man. Haar gereserveerde houding is al snel verdwenen, mits ik in de buurt blijf. Zodra ik haar op de grond zet en aanstalten maak om de kamer te verlaten, begint ze keihard te huilen. Officieel ben ik haar koude kant, maar zij maakt geen onderscheid: ze heeft mij gekozen als haar veilige baken in dit huis waar ze nog maar een paar keer eerder is geweest.

Tegenstrijdigheid van het moederschap

Ze claimt me zoals mijn eigen huilbaby mij tien jaar geleden claimde. Het plaatst me terug op mijn roze wolk. Alleen werd mijn wolk toen overschaduwd door de tegenstrijdigheid van het moederschap. Want aan dat zachte handje zat een vinger met een nagel zo scherp dat-ie me tot bloedens toe verwondde. Hoe die lekkere geur opeens kon plaatsmaken voor een zure melklucht afkomstig uit het nekje. De gezelligheid van moederdates en de eenzaamheid van de uren, dagen, nachten thuis met een krijsende baby. Hoe gehuil gradaties kent, maar mijn baby direct afging als een sirene.

Ik dwong mezelf om het niet erg te vinden, door te denken aan al die andere vrouwen. De ongewild kinderlozen of die met zieke kinderen. Niet zeuren, maar doorgaan. Ik dacht toen dat het de oplossing was. Het nichtje huilt een monotoon huiltje. Ik zie het voor wat het is: haar manier om in slaap te vallen. Na een halve minuut slaat ze haar ogen neer.

Niet meer vergeten

Ik was het vergeten en nu er een slapende baby in mijn armen ligt, snap ik waarom dat nodig was. Om het minder leuke kwijt te raken, moest ook het leuke verdwijnen. Ook dat bleek geen oplossing. Ik huil niet, ben niet meer boos om die verstoorde roze wolk en met die mildheid komt al het goede weer terug. Ik ben die moeder van toen niet meer. Mijn neus druk ik tegen het babyhoofdje aan en ik adem diep in. Ik ga het écht niet meer vergeten.