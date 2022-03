Racheda: “Mijn naam roept vragen op, eigenlijk altijd dezelfde”

De naam Racheda wordt anders uitgesproken dan geschreven, waardoor Racheda altijd mensen moet corrigeren.

Mijn naam is een hoop gedoe. Je schrijft Racheda, maar je zegt Rasjieda. Dit dwingt mij tot het in de eeuwigheid spellen van mijn naam en het corrigeren van mensen, die tevergeefs proberen deze goed uit te spreken. De combinatie van mijn voor- en achternaam is daarbij best verwarrend. Racheda roept beelden op van woestijnen, berbertenten en dienbladen vol goudversierde theeglazen. Bij mijn achternaam denk je aan opgestapelde containers in de Rotterdamse haven: opa Kooijman was een Rotterdammer. Ik laat me moeilijk in een hokje plaatsen.

Mijn naam roept ook vragen op. Of eigenlijk altijd dezelfde. De vraag die me waarschijnlijk tot aan mijn dood zal worden gesteld: “Waar kom je vandaan?” Dan zeg ik dat ik ben geboren in Amsterdam, maar dat is nooit het juiste antwoord. Men wil weten waar mijn ouders vandaan komen, maar dat durven velen niet direct te vragen. Wie zegt dat Nederlanders direct en brutaal zijn, kent ze duidelijk niet allemaal. Ik ben zo behulpzaam – of zo afgericht – dat ik vervolgens toch het antwoord geef: dat mijn vader uit Marokko komt en mijn moeder uit Nederland. De tijd dat ik loog over mijn afkomst en glashard beweerde dat ik half Spaans was in plaats van half Marokkaans ligt gelukkig ver achter me.

Ik wilde mijn kinderen hiermee niet belasten, dus koos ik voor namen die geen vragen oproepen en zonder spellingsinstructies. Ik heb niet eens gekozen voor een hint naar mijn Marokkaanse wortels, ook niet bij de tweede en de derde namen. Dat kleine deel Marokkaans bloed hoeft van mij niet tot uiting te komen in hun namen. Zit daar misschien dan toch nog wat van die oude puberschaamte? Wil ik mijn kinderen de mogelijkheid bieden om er wel geloofwaardig over te kunnen liegen? Die vraag heb ik mezelf de afgelopen jaren vaker gesteld, zeker toen tijdens interviews mijn afkomst ter sprake kwam. Die gebeurt als je een boek schrijft over een hoofdpersoon van gemengde komaf, die zich daar als kind voor schaamde.

Nee, er zit geen schaamte. Louter een praktische instelling en een sterke voorkeur voor traditie en mooie namen. Het werd ‘gewoon’ Louise, omdat het de tweede naam is van mijn oma, mijn zus en mijn beste vriendin. Het werd ‘gewoon’ Joselien naar mijn lievelingsoudtante Jo en naar de peter van mijn man: oom Jos. Ik heb mijn dochters de namen gegeven die ik zelf had willen hebben.