Rachel woont in een knusse straat, er hangt een prachtige blauweregen waar iedereen van geniet.

Ik woon in een smalle steeg in een middelgrote binnenstad. Geen voortuinen dus, maar wel stokrozen tussen de stoeptegels, potten lavendel naast de voordeur, klimrozen langs de kozijnen en – de trots van de steeg – een joekel van een blauweregen die zich vanuit nummer 37 linksaf uitstrekt naar nummer 41 en rechtsaf tot voorbij nummer 33.

Mijn overbuurman IJsbrand woont al op nummer 39 sinds hij het pand in de seventies kraakte. Het is nu een keurig onderhouden woonhuis, waar hij met zijn poes woont. In het voorjaar koopt de inmiddels zeventigjarige IJsbrand altijd een paar Spaanse margrietjes die hij zorgvuldig plant in de plastic bloembak naast zijn voordeur. Met Kerst duwt hij met een lange stok een snoer kerstlichtjes in de bijna kale blauweregen.

Een halfjaar geleden liet IJsbrand via de straatapp weten dat hij de ambulance had gebeld omdat hij zich niet lekker voelde. Na een paar nachtjes ziekenhuis was hij gelukkig weer op de been. “Maar ik ben wel geschrokken”, zei hij toen ik hem ophaalde uit het ziekenhuis. Kort daarna nodigde hij me uit voor een kopje thee en we spraken af dat ik elke ochtend even zou checken of de gordijnen in zijn woonkamer om tien uur open waren.

In december appte ik hem met de vraag of ik de blauweregenbladeren voor zijn huis mocht opvegen omdat ik het afgevallen blad goed kon gebruiken als mulch in m’n achtertuin. Toen ik aan het vegen was, deed hij de voordeur open voor een praatje. Ik had net een doorweekte VVV-cadeaukaart gevonden tussen de natte bladeren. “Ah, waarschijnlijk van de tuinkabouters”, zei IJsbrand. Hij legde de kaart op de radiator in zijn halletje te drogen. Later die dag appte hij me: “Er stond nog veertig euro op. Zullen we in het voorjaar samen Spaanse margrietjes gaan kopen?”