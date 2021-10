Radia (44): “Waarom dit soort spelletjes op de laatste rustplek van mijn dochters?”

“Ik ben net terug van de begraafplaats. Nadat we van de gemeente een brief kregen over de geheime seances durfde ik niet meer naar het graf van mijn meisjes, terwijl ik voorheen iedere week ging. Ik was bang dat het anders zou voelen. Het heeft me zo diep geraakt wat daar gebeurd is. Alle pijn van toen is terug, het voelt alsof ik weer in de rouw ben.

Geheime seances

Op hun graf vond ik een plastic lampje, zo eentje op batterijen. Het lampje is voor mij onbekend, dus ik vermoed dat het is gebruikt door die mensen. Vreselijk. Hun seances zijn ontdekt doordat een vader een camera vond bij het graf van zijn kind. Hij heeft het mee naar huis genomen en zag beelden van een groep mensen die geesten wilde oproepen. Dat deden ze met balletjes met lampjes die oplichtten als een energie aanwezig was. Ze vroegen dan: bent u een man of een vrouw? Er is me alleen verteld over deze beelden. Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar dat wil ik wel. Er is nog veel onduidelijk, maar ik wil precies weten wat er gebeurd is bij het graf van mijn meisjes.

Geen privacy

Het is onverteerbaar dat een groep onbekende mensen de rust heeft verstoord van mijn dochters en zo veel andere kinderen en volwassenen die daar begraven liggen. Het is een rustplek, een privéplek. Hoe haal je het in je hoofd om zoiets te doen? Er is inmiddels een onderzoek ingesteld door de Ombudsman en verschillende ouders hebben aangifte gedaan van grafschennis. Mijn man en ik ook, al was dat geen fijne ervaring. De eerste reactie van de politie was dat ze niet veel konden doen omdat ‘de doden geen privacy hebben’.

Traumatisch

Ik heb twee dochters verloren. Mara werd in 2006 doodgeboren en Sarah stierf in 2012 kort na haar geboorte. Twee traumatische gebeurtenissen die ik tot de dag van vandaag niet heb kunnen verwerken.

Op 6 maart 2006 was ik uitgerekend van Mara. Anderhalve week ervoor viel ik van de trap. Echt een zware val van boven naar beneden. Mijn man was niet thuis, dus ik belde zelf de verloskundige. Zij had me moeten onderzoeken, maar zei: ‘Als je de baby voelt is er niks aan de hand.’ Ik had vruchtwater verloren, was in paniek en wist niet wat ik moest doen. In de uren erna voelde ik dat de baby heel wild bewoog in mijn buik. Het was alsof ze duidelijk wilde maken dat ze eruit wilde, dat ze gered moest worden. De volgende dag werd mijn buik heel hard en groot en werd ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er werd weer een echo gedaan en toen bleek het hartje niet meer te kloppen.

Prachtig meisje

De artsen zeiden dat ze niet meer leefde, maar ik besefte het niet. Ik had ondraaglijke pijn en wilde niets anders dan dat mijn kind geboren werd, maar dat was te gevaarlijk. Ik zou dat zelf niet overleven en moest wachten op een natuurlijke bevalling. Rond drie uur ’s nachts werd Mara geboren. Een prachtig meisje. Nog steeds drong niet tot me door dat ze niet leefde. Ik bleef zeggen dat ze zo wakker werd. Dat ze nooit wakker zou worden, besefte ik pas toen ik voor het eerst thuiskwam. Mijn buik was leeg, de babykamer was leeg en haar kledingkast was vol. Toen pas kwam de enorme schok dat ik mijn kindje verloren was. Ermee omgaan kon ik niet. Ik wist niet hoe ik het een plek moest geven. En toen gebeurde het zes jaar later nog een keer.

Na Mara kreeg ik drie zonen. Ik was inmiddels moeder van vijf gezonde jongens. Sarah werd geboren toen ik tussen de 22 en 25 weken in verwachting was, ik weet het niet precies meer. Ik kreeg ontsluiting en moest naar het ziekenhuis. Daar deden ze er alles aan om die ontsluiting tegen te houden. Tevergeefs, ’s nachts om half twee werd Sarah geboren. Ze leefde, al zei de verpleegster dat ze binnen vijftien minuten zou overlijden. Sarah heeft het anderhalf uur volgehouden en is toen in mijn armen gestorven.

Waarom?

We hebben haar begraven bij haar zus, ze liggen samen in hetzelfde graf. Een plek waar ik elke week naartoe ga, die me troost biedt. En nu zijn er vreemde mensen geweest die hebben geprobeerd hun geesten op te roepen of hun energie te voelen. Beseffen zij niet dat het onze kinderen zijn die daar liggen? Dat wij dag in dag uit omgaan met het gemis en dat zij daar ‘een spelletje’ van maken? Ik vind dat zo moeilijk, kwetsend en respectloos. Waarom doe je dat? Echt, ik kan alleen maar denken: waarom?