Reggy Nuijens (40): “Met dit korte haar ben ik meteen uit mijn comfortzone”

Reggy Nuijens • 40 jaar

• gymleerkracht

• single

• lengte: 1,67 m

• kledingmaat: XXS (32)

Reggy

“Sinds het beëindigen van mijn relatie ben ik van huisje-boompje-beestje naar een single leven gegaan, dat is best wennen. Maar ik heb mijn vriendinnen, daar ben ik heel blij mee. Mijn vriendin Annelies heeft mij en onze vriendin Frauke opgegeven omdat we veertig jaar zijn geworden, Frauke stond in Libelle 49! Met als motto Crazy 40 gaan we een jaar lang leuke challenges van onze bucketlist afvinken en daar hoort ook een nieuwe look bij. Shoppen is voor mij een uitdaging; met mijn maat XXS valt alles als een tent om me heen.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Reggy “Het mooie haar van Reggy oogde wat lijzig door de lengte. Daarom heb ik voor een lob gekozen, een lange boblijn, met curtain bangs. Veel hipper! Haar lok is frisblond gemaakt, net als de punten, voor een ­balayage-effect. Verder heb ik de uitgroei met shades behandeld waardoor de kleur dieper is en grijze haren wegvallen in het geheel. Met de BaByliss-krultang kan ik het haar makkelijk in model stylen waardoor het ­kapsel helemaal van deze tijd is.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Reggy “Reggy wilde een jumpsuit proberen. Bij dit kledingstuk moet de taille ook echt ín je taille ­vallen, anders staat het gek, maar ik heb er een gevonden die goed bij haar lichaam en lengte staat. Voor meer volume aan de boven­kant kan ze er een coltruitje of dunne trui onder dragen. De leuke pofmouw zet ook net wat meer aan bij de schouderpartij waardoor meer volume ontstaat. Verder raad ik altijd aan om in laagjes te werken als mensen meer body willen.”

Jumpsuit € 59,95 (Sisters Point), top € 26,99 (Only), hoge laarzen met hak € 129,95 (Mexx) Trui € 39,99 (Only), rok € 23,99 (Pieces), laarzen € 49,99 (vanHaren), tas € 59,99 (& Other Stories) Top € 89,95 (&Co Woman), jeans € 39,99 (C&A), hoge laarzen met hak € 240,- (Unisa)

Een week later

“Wat een superleuke dag! Het spannendst vond ik om mijn haar te laten knippen. Het is veel korter geworden dan ik gehoopt had, maar ik krijg veel complimenten. Toch goed om uit je comfortzone te treden. Ook werd ik helemaal blij toen ik de kleding zag hangen, fantastische kleuren. Aan de tips die ik kreeg heb ik echt wat, ik leerde onder meer hoe je kleding leuk kunt afstylen en hoe ik m’n ogen mooi kan opmaken.”

Fotografie: jeannette huisman, martin sweers (z-w portretten). | Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (assistentie). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas | kleur: Floor Wiebrens en Sylvana Blikman | visagie: Steven Vliegenthart. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I.