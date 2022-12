Renate (47) redt het financieel niet meer: “Ik kan mijn zoon geen verjaardagscadeau geven”

Als moeder wil je je kind alles geven, maar door de stijgende kosten lukt velen dat niet meer. Renate (47) moest haar zoon vertellen dat hij dit jaar geen verjaardagscadeau zou krijgen. Gelukkig kreeg dat gesprek een mooie wending.

Renate (47): “‘Lieverd, ik moet je iets vertellen’, zei ik vorige week tegen mijn zoon. ‘Dit jaar krijg je geen verjaardagscadeau.’ Ik had het niet willen zeggen. Ook al wordt hij al drieëntwintig, natuurlijk had ik gewild dat ik hem had kunnen verrassen met iets moois. Omdat ik van hem houd. Omdat hij het extra verdient aangezien zijn vader zijn hele leven buiten beeld is geweest. Omdat ik wil compenseren voor het feit dat er bij ons thuis nooit ruimte is voor extraatjes zoals uitjes en vakanties. Maar ik heb geen cent meer over. Ik kan hem simpelweg niets geven. En dat doet als moeder heel veel pijn.

Altijd een cadeautje op zijn verjaardag

Als alleenstaande moeder zonder alimentatie en later als arbeidsongeschikte kwam er bij ons thuis niet veel binnen. Maar het was oké. We hebben nooit veel geld nodig gehad. Mijn zoon door de speeltuin zien rennen als we op zaterdag met een goedgevulde picknickmand - dat dan weer wel - het park bezochten, was voor mij genoeg geluk en ik zag mijn zoon dan zichtbaar genieten. Met de feestdagen heb ik nooit uitgepakt. Ik haat kerst. Maar vanaf de dag dat mijn zoon op eerste kerstdag werd geboren, moest ik wel iets doen op 25 december. Sindsdien vierden we op die dag zijn verjaardag en is er altijd een cadeau. Vorig jaar lag ik krom om hem een televisie te geven. Ik weet zeker dat hij het niet belangrijk vindt wat hij krijgt. Maar zelf heb ik het wel altijd belangrijk gevonden. Als ik al zo weinig kon geven, dan vond ik het fijn om hem op die ene dag in het jaar wél eens flink te verrassen.

Met mijn kleine uitkering hield ik al jaren geen cent over als alle rekeningen waren betaald. Maar godzijdank had ik een lieve moeder die in de laatste dagen van de maand met een goedgevulde boodschappentas op de stoep stond. Zonder haar was ik nooit rondgekomen. Dan had ik al veel eerder moeten kiezen tussen het betalen van mijn vaste lasten of het voeden van mijn zoon en mezelf.

Voor het eerst voel ik me armoedig

Dit jaar werd die hel werkelijkheid. Toen de prijzen in supermarkten over de kop gingen en toen mijn energiecontract afliep en ik 160 euro extra per maand tevoorschijn moest zien te toveren. Het is onmogelijk. Ik weet niet waar, ik weet niet hoe. Ik weet alleen dat ik een ander mens ben dan voorheen. Tegenwoordig ben ik een vrouw die zich warm aankleedt en om de paar minuten angstvallig naar de thermostaat kijkt in de hoop dat hij niet per ongeluk is aangesprongen. Ik ben de vrouw die haar zoon vraagt om kostgeld te betalen. Ik ben de vrouw die kort doucht, zodat mijn kind niet nog meer luxes hoeft in te leveren. Want in onze koude sociale huurwoning gun ik het mijn zoon om zich af en toe even op te warmen onder het warme water.

Nooit leefden we in rijkdom, maar voor het eerst in mijn leven voel ik me armoedig. Voor het eerst voel ik mijn trots afbrokkelen. Bij iedere ‘nee’ die ik mijn zoon verkoop, bij iedere keer dat ik mijn moeder moet vragen om nog meer boodschappen. Ik ben een vrouw van 47 met een zoon van 23. Maar op zo’n moment voel ik me zo klein.

Ik kan mijn zoon geen verjaardagscadeau geven

Net zo klein voelde ik me toen ik mijn kind moest vertellen dat dat ene extraatje van het jaar er ook niet inzat. ‘Mam’, zei hij, terwijl hij me lachend aankeek. ‘Dat maakt toch helemaal niet uit? Je hebt drieëntwintig jaar voor me gezorgd. Een cadeau is daar niets bij.’ Over trots gesproken! Dat ik ondanks onze financiële situatie zo’n mens heb opgevoed, is geweldig.

Ik plaatste een bericht over ons gesprek op Twitter en het blies op. Van allerlei kanten wilden mensen me geld toesturen om toch een cadeau voor mijn zoon te kopen. In eerste instantie had ik er heel veel moeite mee, totdat een vriendin zei: ‘Renate, laat je helpen, je verdient het.’ Het is moeilijk om altijd je eigen boontjes te doppen en ineens hulp aan te nemen. Mijn laatste stukje trots is daarmee niet overeind gebleven. Maar ik doe het voor mijn zoon. Om hem volgende week toch te verrassen met die gaming headset die hij zo graag wil. Mijn moeder komt langs met een grote tas boodschappen, ik heb plotseling een cadeau voor hem. Ik kan nu al niet wachten om zijn verbaasde gezicht te zien. Toch is dat cadeau uiteindelijk niet wat ertoe doet, realiseer ik me nu meer dan ooit. Het gesprek met mijn zoon, zijn mooie reactie en alle liefde en barmhartigheid die ik van wildvreemden ontving na mijn tweet, dát is waar het om draait. Blijkbaar is dat wat tijden van tegenspoed vooral bewijzen: dat alle clichés waar zijn. Want ja, echt, geld maakt niet gelukkig. Liefde wel.”