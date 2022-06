• 69 jaar

• gepensioneerd

• 48 jaar getrouwd met Wim

• 2 zoons (een van 45 en een overleden op zijn 30e) en 2 kleinzoons

• lengte: 1.62 m

• kledingmaat: 38-40

Riet

“Ik word meestal jonger geschat en mijn man kijkt nog steeds vol trots naar me. Onze jongste zoon Davey is tien jaar geleden verongelukt op Moederdag. Hij is maar dertig geworden. Het verdriet wordt anders, maar het gemis blijft. Mijn man en ik zijn een twee-eenheid en we kunnen samen goed praten. Dat is een groot deel van de verwerking. Sinds dat grote verlies heb ik veel lichamelijke klachten, maar ik probeer nog steeds van het leven te genieten. Ook vandaag is een cadeautje.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Riet “Omdat Riet een vrij grote kale plek op haar hoofd heeft, heb ik het haar een stuk donkerder gekleurd, zodat het zo min mogelijk doorschijnt. De achterkant heb ik lekker kort geknipt om de kruin meer volume te geven. Riet heeft van zichzelf een mooie huidskleur. Gecombineerd met de rode Heartbeats-lippenstift van Ilia en een duidelijk aan­gezette wenkbrauw, staat hier een prachtige vrouw.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Riet “Ik heb gekozen voor zand-, wit- en parelmoertinten. Door mooie materialen en rustige tonen met elkaar te combineren, krijg je een stijlvol geheel. De trenchcoat is een klassieker, en deze is heel vrouwelijk, door de glans. De rok had Riet zelf nooit gekozen, maar uiteindelijk vond ze hem toch mooi. Als je dezelfde kleurtoon draagt, mix dan de materialen. Zoals bij de rok: een breisel op een glansje maakt het spannend.”

Satijnen top € 109,95, jeans € 129,95 (Summum Woman), trenchcoat € 129,95 (Tramontana), pumps € 129,90 (Calvin Klein). Top € 89,95 (Summum Woman), broek € 39,95 (Zara), slippertjes € 49,95 (Zara), rieten tas € 69,99 (s.Oliver). Trui € 39,95 (H&M), maxirok € 69,95 (Tramontana), sleehakken € 265,- (Ivylee), tas € 59,99 (Mexx).

Een week later

“Ik dacht dat ik zelf wel wist welke kleding mij het beste stond, maar Liselotte heeft me enorm verrast met haar keuze. Inge liet mij zien dat ik mijn haar anders kan stylen, zodat het over de kale plek valt het en het lekker vol lijkt. De reacties van de mensen in mijn omgeving waren allemaal positief. En Wim vindt mij natuurlijk de allermooiste.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Isa Eijck en Chloe de Man en visagie Isa Eijck | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia | Productie: Marije Ribbers | Fotografie: Jeannette Huisman | Tekst: Els Meyer