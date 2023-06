Roline (73): “Wie over deze geschiedenis praat, moet sterk in zijn schoenen staan”

Roline Redmond (73) schreef een boek over de geschiedenis van haar eigen tot slaven gemaakte voorouders.

“Ik ben opgegroeid in Paramaribo, daar zat ik op dure scholen. Dat was niet omdat mijn familie rijk was, ik kom uit een zwarte, Afro-creoolse familie aan de onderkant van de samenleving. Alleen met keihard werken en een opleiding kon je daaraan ontkomen. Mijn moeder en mijn familie deden er alles aan om mijn broertje, zusjes en mij op een goede school te krijgen. Daar waren we de enige zwarte kinderen en zaten we op de achterste rij. Maar we záten er en we kregen een goede opleiding. Op mijn zestiende won ik een essaywedstrijd over vrijheid, ik hield al jong van debatteren en discussiëren. Maar praten over het verleden van ons land viel nooit goed. Het credo was: vergeten en aanpassen. Mede daardoor werd Suriname mij te benauwd en vertrok ik op mijn negentiende naar Nederland om er Spaans en Culturele antropologie te gaan studeren.”

Overleven in Nederland

“Eenmaal in Nederland bleek het feit dat ik Surinaams ben een belangrijke rol te spelen. Een kamer kon ik bijvoorbeeld amper vinden. De Surinamers die ik hier kende, hadden precies dezelfde zorgen als ik. Dat ik als zwarte vrouw moest leren overleven in een wit moederland, dat heb ik deels als schokkend ervaren. Voor zaken als koloniale geschiedenis of Keti Koti had ik helemaal geen tijd, dat was een luxe die ik me als werkstudent niet kon veroorloven. Voor mijn doctoraalscriptie, De beeldvorming van zwarte mensen in school-en kinderboeken, las ik zo’n duizend boeken waarin ik de gevolgen van de koloniale geschiedenis terugzag via verlelijkte en ‘domme’ zwarte mensen. Mijn onderzoek kreeg veel positieve aandacht en navolging. Dat veel boeken daarna zijn aangepast, vind ik een groot compliment waard aan de Nederlandse samenleving. Toch is er nog steeds buitengewoon weinig kennis over de slavernij en de koloniale periode, en er heerst snel angst voor aanklachten of herstelbetalingen. Ik zou dat geld niet eens willen, maar zorg voor een goede begeleiding van leerlingen en sluit jongeren die solliciteren niet uit op grond van hun naam of kleur. Daar zijn geen miljoenen voor nodig, we hebben een grondwet. Nog steeds komen kinderen van kleur huilend thuis in de sinterklaasperiode, maar geen enkele journalist heeft de cruciale vraag al gesteld: waar hebben ze dan precies last van?”

Mijn laatste beetje trots

“Tien jaar geleden begon ik op verzoek van mijn moeder aan mijn boek De Doorsons. Zij wilde via mij de folklore, verhalen, levenslessen en rituelen van de Afro-Caribische cultuur van haar moeder doorgeven. Die cultuur werd door de kolonialen ooit afgedaan als achterlijk en afgoderij. Sinds mijn boek vorig jaar uitkwam komen Surinamers soms emotioneel naar me toe na lezingen, omdat ze begrijpen dat ze afgesloten zijn geweest van het verleden en ze hun originele cultuur missen. Er is nog zo veel onbekend. Wist je dat de Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival van vorig jaar Yu no man broko mi een heel belangrijke odo, een spreekwoord, was in Suriname onder vrouwen op wie werd neergekeken? Het betekent: mij krijg je niet klein, want mijn laatste beetje trots laat ik mij niet ontnemen. Het is daarna nooit meer op de radio geweest, de mensen dachten: wat moeten we hiermee? Dat soort essentiële informatie over het Surinaamse verleden en de mensen die dat representeren in onze moderne tijd moet nog veel beter vergaard en gedeeld worden. Die paar boeken die erover zijn geschreven, zijn ook niet genoeg, er is nog veel meer onderzoek nodig.”

Bekroning Redmonds boek

De Doorsons – op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied (€ 25,99, De Arbeiderspers) is bekroond met de Brusseprijs 2022, de prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar. Daarnaast staat De Doorsons op de longlist van de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar (uitslag 22 september).

Sterk in de schoenen

“Ik ben een denker en sta niet graag op lijstjes, maar er moeten mensen langs de zijlijn staan die dit onderwerp blijven agenderen. Zo zie ik mezelf ook. Een keer in de zoveel tijd doe ik mee aan de Keti Koti-viering in Amsterdam, al loop ik niet mee in de optocht die eraan voorafgaat. Meestal sta ik aan de kant en observeer ik welke emoties er hangen en wie de sprekers zijn. Die vieringen zijn belangrijk, maar het gaat te langzaam. Er is inmiddels een lichting jonge mensen actief die niet langer wil meewerken aan wat de voormalige kolonisator ooit eiste: sakafasi, wees volgzaam. Tegelijkertijd worden ze ook belachelijk gemaakt als overdreven activisten. Wie over deze geschiedenis praat, moet sterk in zijn schoenen staan. Terwijl het zo belangrijk is dat we er allemaal van doordrongen raken hoe schadelijk de slavernij is geweest en dat de gevolgen ervan voortduren tot op de dag van vandaag.”

Styling: Ronald Huisinga. | Haar en make-up: Wilma Scholte. | M.m.v. reflower.nl, MS Mode (jurk Barbara), Ralph Lauren (bloes Roline), Mango (blazer Roline), H&M (rok Roline), Subuccus (jurk Mercedes), Nolten (sandalettes Mercedes) | Fotografie: Bart Brussee