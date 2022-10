Romy (32): “Van de docent moest ik mijn vrouwelijke klasgenoot zoenen”

Grensoverschrijdend gedrag is – helaas – van alle tijden en daarom iets waar we het over moeten blijven hebben. Als les voor daders, als steun voor slachtoffers, omdat victim blaming écht moet stoppen. In de wekelijkse rubriek ‘Waarom heb ik toen niets gezegd?’ delen lezeressen grensoverschrijdende situaties waarin ze verstijfden. Deze week Romy (32), die een opmerkelijke opdracht van een docent kreeg.

“Samen met de docent en een tiental studenten zit ik op een terras in China. De studiereis loopt ten einde en daar moet op gedronken worden. We zijn in een jolige, lallerige bui en dat is geresulteerd in een potje ‘doen, durven of de waarheid’. De sfeer is uitgelaten en iedereen is in een stoere bui. Eén voor één riepen mijn klasgenoten al: ‘Doen!’ Nu het mijn beurt is, doe ik daar niet aan onder. De docent denkt diep na over mijn opdracht. ‘Je moet je vrouwelijke klasgenoot een zoen geven’, roept hij lachend terwijl hij naar een meisje naast me wijst. ‘Ja!’ schreeuwen mijn medestudenten. ‘Gewoon doen!’ roept mijn docent als hij me ziet twijfelen en ik de opdracht subtiel wegwuif. ‘En geen laf kusje, wél met tong’, voegt hij er nog aan toe. Na wat mild protesteren bezwijk ik toch onder de groepsdruk en geef ik onder een luid gejuich mijn vrouwelijke klasgenoot een tongzoen.

Waarom zou je zo'n opdracht uitvoeren?

Hij was een popiejopie, de docent in kwestie. Een man van in de vijftig met weinig moraal, die niet onder stoelen of banken schoof dat hij lievelingetjes in de klas had. Misschien waande hij zich daarom ook zo onoverwinnelijk dat hij durfde voor te stellen dat twee vrouwelijke studenten elkaar zouden zoenen. Je denkt waarschijnlijk: wat een bizarre opdracht. Waarom zou je die uitvoeren? Zeg gewoon ‘nee’! Maar op zo’n moment werkt het hoofd anders – goed, míjn hoofd werkte anders, tien jaar geleden. Ik voelde me heel wat op die studiereis, weet ik nog. Ik was jong, ver van huis, in een vreemd land, aangeschoten: ik voelde me onoverwinnelijk.

Ik durf het geen grensoverschrijdend gedrag te noemen

Mijn klasgenoot had direct spijt van de zoen. Zij had destijds een vriend en wilde eigenlijk helemaal niet met een ander zoenen, ook al was het een meisje. Maar goed: de groepsdruk, hè? Zelf had ik geen spijt. Ja, ik voelde me een beetje ongemakkelijk en vreemd over de opdracht toen ik hem kreeg: vandaar mijn tegenstribbelen. Maar achteraf dacht ik er niet met al te vervelende gevoelens aan terug. Ik heb er jaren amper aan gedacht. Pas nu de discussie over grensoverschrijdend gedrag oplaait, moet ik er soms weer aan denken. Dan durf ik het ook eigenlijk niet onder die noemer te scharen. Hallo, ik was er zelf bij, we hebben zélf die zoen aan elkaar gegeven. Dit mag toch geen grensoverschrijdend gedrag heten, als we zelf geen nee hebben gezegd? Maar als ik heel eerlijk ben denk ik dat ik als 22-jarige gewoon nog niet zo goed wist hoe ik dat deed: sterk in mijn schoenen staan en voor mezelf opkomen.

Hij had de opdracht nooit mogen geven

Daarom begin ik steeds meer te voelen: of ik die zoen nou gaf of niet, het is onprofessioneel en grensoverschrijdend om als docent zoiets te vragen aan jonge meiden. Al mijn mannelijke klasgenoten kregen ook een opdracht, maar alleen de twee vrouwen werd gevraagd om te zoenen. Was dat bewust? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de docent deze opdracht simpelweg niet had mogen geven, dat hij er misschien wel mee in de problemen had kunnen komen als ik er melding van had gemaakt en dat het eigenlijk een bescheiden vorm van machtsmisbruik was. Als een klasgenoot de opdracht had gegeven, was het nog koddige studentenlol geweest. Maar deze man had een contract getekend als docent. Als je je niet naar je functie kunt gedragen, ben je gewoon hartstikke af.”

HEB JIJ OOK ZO'N VERHAAL?

