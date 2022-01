Deze week schrijft Roos over haar brief aan de Belastingdienst.

Amsterdam, 2 september 2011

Geachte medewerkers van de Belastingdienst,

Hierbij stuur ik nógmaals de door u gevraagde informatie met betrekking tot het Jaaroverzicht Kinderopvang 2010. Hierbij wil ik graag aantekenen dat ik uw eerste verzoek om informatie pas halverwege augustus heb ontvangen. Uw vraag was om vóór 5 augustus te reageren, maar dit was onmogelijk daar ik uw brief pas na die datum binnenkreeg. Vervolgens heb ik keurig alles naar u opgestuurd. Volgens een aardige medewerkster die ik zojuist via de Belastingtelefoon sprak, heeft u deze papieren ook binnengekregen, maar kunt u mijn gegevens niet in behandeling nemen - omdat u ze na 5 augustus hebt ontvangen. Vandaar dat ik nu bij de post een strenge herinneringsbrief heb gekregen, waarin u stelt dat als ik nogmaals niet reageer, ik de bedragen die ik over 2010 heb gekregen terug moet betalen. Bij dezen wil ik u laten weten dat ik, in tegenstelling tot wat u veronderstelt, niet helderziend ben en dus niet in staat te reageren op een brief die ik nog niet heb gehad. Derhalve vind ik het tamelijk achterlijk dat ik alles opnieuw moet insturen en wens ik u veel sterkte in uw paarse krokodillenparadijs. Ik hoop dat u inmiddels voldoende bent geïnformeerd.

Vriendelijke groet, Roos Schlikker.

Amsterdam, 2020. Plotseling verschijnt hij op mijn scherm. Ik snuffelde door mijn computerarchief toen ik de brief tegenkwam. Het is een ietwat komisch bedoeld schrijfsel dat ik daadwerkelijk heb verstuurd. We hadden er thuis best lol om. Maar nu ik mijn woorden herlees, kan ik er niet meer om lachen. Ik weet nu hoe veel mensen in diepe problemen zijn gekomen door diezelfde instantie. Hoe langer het schandaal van de toeslagenaffaire door-ettert, hoe woedender ik word. Als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen zijn talloze gezinnen in het ongeluk gestort. 26.000 ouders, 70.000 kinderen, van wie er meer dan 1000 uit huis zijn geplaatst. De kranten stonden er vol mee, maar nog altijd zijn de meesten niet voldoende gecompenseerd. Ik staar naar mijn brief en herinner me dat het ooit grappig was om te reppen over het paarse krokodillenparadijs. Die lol is er voorgoed vanaf. Ik heb trouwens nooit een reactie ontvangen. Dat geeft niets. Maar dat de toeslagenouders ook al zo lang nul op het rekest krijgen. Dat geeft alles.