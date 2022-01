Roos: “Toen mijn kinderen jong waren, heb ik iets grondig fout gedaan”

Beeldschermen en kinderen, het blijft een eindeloze discussie. Het zou super slecht zijn voor jonge oogjes, nekjes en hersentjes maar toch stuurde Roos haar stuiterende kinderen met de Ipad terug naar bed.

“Sorry hoor, ik geef hem even een telefoon. Niet dat ik dat voortdurend doe, hè. Maar voor nu. Heel even.”

De jonge moeder in een koffietentje oogt doodop. Omstandig legt ze uit dat ze het draakje in de kinderwagen wil afleiden met een filmpje van Bumba de clown. Nu vind ik Bumba een engerd, zeker omdat-ie praat alsof hij een dozijn heliumballonnen heeft ingeslikt, maar alles is beter dan het jankende orkestgeluid dat haar zoon produceert. Sterker: ik had mijn koter al veel eerder verdoofd met beeld.

Jahaaa, ik ben een kinder­mishandelaar. Nee, ik heb nog nooit een tik uitgedeeld, ze krijgen keurig de volledige schijf van vijf en ik lees elke avond voor uit de kinderliteratuur. Toch heb ik toen ze nog jong waren iets grondig fout gedaan. Ik ben de onmens die het waagde, als mijn extreem matineuze jongens om zes uur ’s morgens als ballen in een flipperkast door het huis schoten, ze met een iPad terug hun bedjes in te sturen terwijl ik mompelde: ‘Vanaf zeven uur is Loket Mama geopend.’

Filmpjes kijken, heerlijk. Soms orakelt er weer een opvoeddeskundoloog dat beeldschermen superslecht is voor jonge oogjes, nekjes en hersentjes, maar ik heb dat altijd hoogst overdreven gevonden. Laten we wel wezen: als je Bumba buiten beschouwing laat, is er genoeg prachtigs te bekijken.

En nee, natuurlijk niet de hele dag. Van jongs af aan hebben wij schermtijd gehanteerd. Gingen de jongens eroverheen, dan mochten ze de volgende dag even niet. Maar die schermtijd was niet te rigide. Omdat ik niet in rigide geloof. Helaas is het moedergilde bijzonder veroordelend. Over niets wordt zo normatief gedaan als over ouderschap. Mensen doen soms alsof je kinderen al verpest door ze iets te lang op een iPad te laten kijken of je een keer vergeet om ze hun tanden te laten poetsen. Onzin. We rommelen maar wat aan en zolang we dat met de beste intenties doen en we die kinderen genoeg eten en aaien over de bol geven, komt het meestal best in orde.

Dat wil ik allemaal zeggen tegen de moeie moeder, maar ze kijkt ongeduldig op haar horloge en grist het scherm weer uit de knuistjes. “Zo, dit is alweer veel te lang op de tellie”, zegt ze streng. Als ik naar huis loop, hoor het orkest van Bumba alweer aanzwellen. Ik besluit dat ik maar eens onder een deken een film ga kijken.