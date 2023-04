Rosalie (39): “Ik hoorde mijn collega niet aankomen, maar voel hem plots weer tegen me aanrijden”

Grensoverschrijdend gedrag is – helaas – van alle tijden en daarom iets waar we het over moeten blijven hebben. Als les voor daders, als steun voor slachtoffers, omdat victim blaming écht moet stoppen. In de wekelijkse rubriek ‘Waarom heb ik toen niets gezegd?’ delen lezeressen grensoverschrijdende situaties waarin ze verstijfden en (onterecht) zichzelf iets kwalijk namen. Deze week Rosalie (39), die veel grensoverschrijdend gedrag in de horeca meemaakte.

Eva Breda Libelle

“De chef-kok benadert me van achter, terwijl ik nietsvermoedend ingrediënten aan het snijden ben. Ik heb hem niet horen aankomen als ik hem plotseling weer tegen me aan voel rijden. Ik zou hem willen slaan, willen roepen dat ik hier niet van gediend ben. Ik wil gewoon mijn werk als kok uitoefenen zonder altijd maar een seksueel object te zijn. Maar het lukt me niet. Het is te vaak gebeurd. Mijn lijf gaat op slot. Enkele seconden duurt het voordat hij stopt. ‘Sorry’, zegt hij grappend. ‘Bij jou kan het. Je collega is helaas getrouwd.’ Ik kan hem wel iets aandoen. Maar als versteend blijf ik staan.

Grensoverschrijdend gedrag in de horeca

Toen ik op mijn zestiende de horecawereld betrad, begon het grensoverschrijdende gedrag direct. Destijds werkte ik bij een bakkerij. Mijn collega, een 40-jarige joviale man, zag meer in mij dan enkel een goede werknemer. Of ik niet eens een drankje met hem wilde doen? Mijn ‘je had mijn vader kunnen zijn’ zag hij als een ja. Ik zal nooit vergeten hoe raar ik me voelde toen hij op een dag drinken voor me haalde. Ik werd lacherig, los en begreep niet waarom mijn pupillen zo groot waren. ‘Kleed je maar even uit’, zei hij toen we met z'n tweeën over waren in de keuken. Pas toen ik in mijn ondergoed stond en hij probeerde verder te gaan, had ik de helderheid van geest om te zeggen dat ik het niet wilde. Dat had ik natuurlijk niet hoeven zeggen, ik was zestien en onder invloed van iets onbekends. Hij had nooit iets bij me mogen proberen. Maar pas toen ik van me afbeet, stopte hij en zette me op straat. Half uitgekleed. Ik schaamde me zo erg, dat ik er met niemand over durfde te praten. Had ik hem een verkeerde indruk gegeven? Dacht hij dat ik wél iets van hem wilde?

Het is het begin geweest van alle grensoverschrijdende dingen die ik tijdens mijn kokscarrière zou meemaken. Ik stopte het voorval diep weg, maar soms werd het getriggerd. Zoals een paar jaar geleden, toen die chef-kok tegen me aanreed. Of de vele keren dat een collega zich tegen me aan drukte als ik weer eens alleen de koelcel in ging. Of die keer dat een chef-kok tijdens een hygiënekeuring tegen de controledienst zei dat ze ‘nog even de hygiëne van mijn vagina moesten checken’ aangezien ik in het weekend vast met negen mannen in bed had gelegen.

Bevriezen en ontkennen

Keer op keer was ik zó verbijsterd dat ik bevroor. Soms wachtte ik tot het over was, op andere momenten liep ik naar buiten om voor me uit te staren, denkend aan alles wat ik had wíllen zeggen, doen of roepen. Maar dit was nou eenmaal de cultuur in mijn vak. Toch? Ik koos ervoor om door te gaan en mijn walging te ontkennen. Maar je kunt niet ontkennen dat het is gebeurd. Ik voelde me altijd alert en onveilig op de werkvloer. Wat zeg ik? Wat heb ik aan? Hoe kom ik over? Ben ik wel hard genoeg voor deze mannenwereld?

Er zijn meer vrouwen met dit verhaal

Nooit praatte ik met iemand over de ongemakken op mijn werk. Totdat het schandaal bij The voice naar buiten kwam. De verhalen over volwassen mannen die hun voordeeltje haalden uit jonge meisjes maakten me misselijk. Ineens herbeleefde ik die middag in de bakkerij en was ik weer dat meisje van zestien, dat niet begreep wat haar overkwam. Dat zo onschuldig was, maar zich zo schaamde. Ik voelde zo ongelooflijk veel haat dat het pijn deed. Naar mijn oude werkgever, maar ook naar alle andere mannen die ooit hadden gevonden dat het oké was om tegen me aan te rijden of seksuele opmerkingen over me te maken. Maar ook voelde ik voor het eerst: het ligt niet aan mij. Er zijn meer vrouwen met verhalen als het mijne.

In de slagerij waar ik nu werk deden ze lacherig over de schandalen die naar buiten kwamen. De slachtoffers hadden toch vast seks gehad ‘om zich omhoog te werken’. Ik werd er naar van. Ook de reacties die ik op social media las op dit soort verhalen maakten me ziek. Met tranen in mijn ogen heb ik gelezen hoe slachtoffers ‘hoer’ werden genoemd en hoe hen werd verteld dat het hun eigen schuld was. ‘Oordeel niet als je niet in andermans schoenen hebt gestaan’, reageerde ik vaak.

Het is nooit jouw fout

Daarom probeer ik na jaren stilte toch te praten over wat mij is overkomen. Met mijn moeder bijvoorbeeld, die een enorme steun is. Omdat ik weet hoeveel steun ik heb gehad aan de verhalen van anderen, deel ik nu ook mijn verhaal. Grensoverschrijdend gedrag komt namelijk niet alleen voor in de media. Het gebeurt overal. Mensen denken vaak dat de horecawereld er één vol gezelligheid is. Het ís er ook heel gezellig, maar er heerst ook een mannencultuur waarin ik me als vrouw lang niet altijd prettig heb gevoeld. Ik hoop dat andere vrouwen door mijn verhaal - en die van anderen - durven inzien dat wat hen overkomt niet oké is. En dat ze van zich mogen afbijten, als ze dat durven en kunnen. En zo niet: dan is het nog steeds niet jouw fout.”