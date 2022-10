Rowan (32) verloor haar kindje na 38 weken: “Ik wist niet of ik mezelf moeder mocht noemen”

Rowan: “Mag ik mezelf nu moeder noemen?, heb ik me lang afgevraagd. Ja, ik had een zoon gekregen, maar Amari leefde niet meer toen hij werd geboren. Als je je ouders verliest, ben je wees. Als je je partner verliest, ben je weduwe. Maar wat was ik? Heel lang was het zichtbaar geweest dat ik moeder was: ik liep rond met een grote buik, mensen stonden voor me op in de trein, complimenteerden me vanwege mijn frisse zwangerschapsgloed. Maar nu kon ik niet ineens rondlopen met een lege kinderwagen. Wat had ik nog om aan de buitenwereld te bewijzen dat ook ik bij ‘de moederclub’ hoorde?”

Het hartje klopt niet meer

“Ik heb Amari’s hartje talloze keren zien kloppen. Omdat hij wat groeiproblemen had, moest ik regelmatiger naar het ziekenhuis voor groeiecho’s. Daardoor kon ik hem extra vaak zien. Ik praatte tegen mijn buik, ik zei zijn naam. Het was onmiskenbaar: hij was er, hij was echt. 37 weken lang.

Bij een van de laatste echo’s merkte ik dat er iets mis was. De arts keek wel heel lang in stilte naar mijn kindje. ‘Wat is er?’, vroeg ik hem. Hij wist het niet precies. Ik werd doorverwezen, naar huis gestuurd, moest afwachten, kreeg extra echo’s en na een week sprak een arts de woorden uit: ‘Het spijt me. Het hartje klopt niet meer.’ Ik hoorde mezelf de woorden herhalen tegen mijn man, maar niets kwam binnen. Pas toen we werk en familie belden en nogmaals hardop uitspraken dat Amari niet meer leefde, brak ik.

Ik wilde hem voelen, ruiken, zien

Twee dagen later lag hij op mijn borst, na een ‘normale’ bevalling. Van tevoren wist ik niet zeker of ik hem wilde zien. Hoe zag een kindje eruit dat al vier dagen dood in mijn buik zat? Maar toen hij werd geboren, was mijn angst weg. Ik wilde hem tegen mijn huid aan voelen, zijn geur opsnuiven, zijn gezicht in mijn hoofd prenten. Ik wilde hem nooit vergeten. Hij had prachtige hartvormige lippen en hij was helemaal af. Als je niet beter wist, was het de geboorte van een levend kindje, alleen zat over mijn kindje een dikke laag verdriet. Als ik naar hem keek, dacht ik alleen maar: wat als..? Wat als je wél had geleefd? Hoe zou ons leven er dan uitzien?

Een houten hart als kistje

Het is onbeschrijflijk raar om een kindje te verwelkom en er direct afscheid van te nemen. In plaats van beschuit met muisjes, regelde mijn nicht cupcakes voor de uitvaart. In de slaapkamer stond zijn bedje klaar, maar op internet zocht ik een kist uit. Ik werd er naar van: al die doodskisten in miniatuurformaat. Was er niets warmers om hem in te leggen? Ik vond een vader die zelf lang geleden een stilgeboorte meemaakte. Hij maakte prachtige houten harten, vanbinnen bekleed met een dekentje. Een vriendin van me leidde de uitvaart, mijn man en ik sloten het kistje. Het voelde goed om het afscheid zo veel mogelijk zelf in handen te hebben. Dit was het laatste dat we nog voor Amari konden doen.

Rowan bij het graf van Amari Beeld Estelle Schiricke

En dan is het klaar, de uitvaart is geweest, mensen gaan door met hun leven, maar het jouwe staat op pauze en je hebt geen idee hoe je er weer vorm aan geeft. Tijdens mijn zwangerschap droomde ik ervan om achter de kinderwagen te lopen, naar de dierentuin te gaan, achter mijn kindje aan te rennen. Ineens was het allemaal weg en moest ik afscheid nemen van dat idee. Wat ik daarvoor nodig had, was veel praten en huilen. Mijn man en ik lieten het verdriet over ons heen komen en door ons heen gaan. Ik voelde de pijn als ik keek naar zijn babykamer, de knuffels en kleertjes die we van familieleden hadden gekregen, als een belofte van de liefde die zij wílden geven aan ons kind, maar die nu geen bestemming meer had. Het was te pijnlijk. Samen ruimden mijn man en ik de babykamer uit. Vastpakken, opvouwen, inpakken, het was confronterend, maar ook therapeutisch. Daarna gingen we veel samen op vakantie. We hadden het nodig om uit de drukte van het dagelijks leven te zijn, samen in een bubbel van rouw en Amari te leven, alleen maar over hém te praten en over hoe ons leven er zonder hem moest uitzien. We besloten meer met de dag te leven. Of nou ja, we dúrfden niet meer verder vooruit te kijken en te plannen. Als ons ongeboren kindje zomaar kon overlijden, dan was alles wat altijd logisch bleek, niet meer zo zeker. Wie zei dat wíj oud zouden worden?

Nog steeds dat ‘wat als’-gevoel

Het verlies is nog steeds ruw, maar wordt zachter. Toch laaide de angst op toen ik anderhalf jaar geleden weer zwanger bleek. Onze tweede zoon kwam tot ons grote geluk gezond ter wereld. Toch is er nog steeds dat ‘wat als’-gevoel. Als Amari’s broertje door het huis rent of als we met z’n drietjes eten. Dan zie ik in gedachten hoe Amari er achteraan rent en mee-eet. Hij hoort erbij, al is hij niet hier.

Hoe steun je iemand na een stilgeboorte?

Stilgeboorte is helaas nog een taboe, mensen weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. ‘Bij de volgende komt het vast goed’, zeiden sommigen bijvoorbeeld ondoordacht na Amari’s dood. Hoe weet je dat nou?, dacht ik dan. Toch hebben we heel veel fijne steun gehad, de afgelopen maanden. Onze familie was vanaf het moment dat we hoorden dat Amari niet meer leefde, bij ons thuis. Iedereen kookte voor ons of ruimde op en mijn nicht deed zelfs mijn haar. Van vrienden kregen we lieve cadeaus, zoals een doosje vol opgevouwen briefjes met daarop lieve boodschappen. Op moeilijke dagen konden we zo’n briefje openen. Dat zijn de dingen die je het beste kunt doen als iemand in je omgeving stilgeboorte meemaakt. Er zijn geen woorden voor zo’n verlies, je kunt beter handelen. Niet in een ‘bel me als je iets nodig hebt’-vorm, maar actief. Kom opdagen, kook, maak schoon, wees er en praat over het kindje. Het is niet raar als je de naam van het kindje noemt. De pijn van het verlies is er toch wel, ook als jij het probeert te verzwijgen. Realiseer je dat het voor ouders juist fijn is om over het kindje te praten, voor hen lééft het. Door over Amari te praten, voelde ik erkenning dat ik een kindje had gekregen, niet alleen dat ik er een had verloren.

In onze maatschappij hebben we een beeld gecreëerd van hoe een moeder eruit moet zien, maar het is belangrijk dat we aandacht krijgen voor alle vormen van ouderschap. Ik begin steeds meer te voelen dat ik moeder ben. Als mensen me vragen hoe veel kinderen ik heb, zeg ik nu dan ook steevast: ‘Ik heb er twee.’”

Rowan Blijd maakte de documentaire Stil leven. In deze intieme documentaire neemt ze je mee vanaf het moment dat zij zwanger bleek, tot de uitvaart van Amari. Om het taboe rondom stilgeboorte te doorbreken en ouders hoop te bieden. De documentaire is woensdag 12 oktober om 23:13 uur te zien op NPO 3.