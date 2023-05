Sabine (42): “Dat mijn dochter zich zou ontpoppen tot pester had ik nooit verwacht”

Sabine (42): “Uitschelden, bespugen, haren trekken - ik moest me echt even ergens aan vasthouden toen ik een telefoontje kreeg van school en op de hoogte werd gesteld van het pestgedrag van mijn tienjarige dochter. De directrice begon met een verzoek om samen met Mira’s vader langs te komen voor een gesprek. ‘Waar gaat het over?’, vroeg ik. Ik werk fulltime en wilde niet komen opdraven voor een futiliteit. Dat het niet om een futiliteit ging, bleek direct. Ik kon gewoon niet geloven wat ik hoorde. Het was altijd mijn grootste angst dat Mira zou worden gepest, net als ikzelf vroeger. Dus heb ik er alles aan gedaan om haar weerbaar te maken, ervoor te zorgen dat ze voor zichzelf opkwam. Dat zij zichzelf zou ontpoppen tot pester had ik nooit verwacht.

Mijn ex, Mira’s vader, had zoals ik al had verwacht geen tijd en zin in een gesprek op school. ‘Ik ga daar niet voor elk kinderruzietje mijn gezicht laten zien’, deelde hij mee. Dus maakte ik mijn entree beschaamd en alleen bij de juf en de directie. Ook de moeder van het gepeste meisje was er. Het meisje was zó bang om elke dag naar school te gaan, bang om weer te worden belaagd op een moment dat leerkrachten even niet opletten. Ik keek deze moeder aan en kon alleen maar zeggen dat het me speet. Ondertussen was ik radeloos: hoe had dit kunnen gebeuren en wat kon ik doen om het te stoppen? Waar heb ik als moeder steken laten vallen en hoe komt mijn kind zo gemeen?

Maar zowel de moeder als de juf en de directrice verweten mij niets. Ze wezen niet met een beschuldigende vinger, ze wilden het oplossen. Die dag maakten we afspraken voor een klassengesprek, een gesprek tussen Mira en haar slachtoffer met de directrice erbij. Zelf kreeg ik van Mira’s juf tips om in gesprek te gaan met mijn dochter. Het was naïef om te denken dat mijn kind geen nare of stomme dingen doet. Je wéét simpelweg niet wat je kind uitspookt als je er niet bij bent. Ik kan me alleen maar voornemen een meer betrokken moeder te worden dan nu.”