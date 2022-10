Sabine (45): “Ik voelde me misbruikt door mijn eigen man”

“Terwijl Chris op me klimt, word ik alweer zenuwachtig. Ik ben nog niet opgewonden genoeg om seks te hebben en ik weet wat dat betekent: dit gaat pijn doen. Alleen heeft Chris daar geen boodschap aan. ‘Au, Chris’, zeg ik toch in een impuls. ‘Het doet zeer. Kunnen we een ander standje doen?’ Het verbaast me niets dat hij niet reageert. Met een geïrriteerde blik gaat hij gewoon door. Ik blijf stokstijf liggen en laat het maar gebeuren. Ik moet hem toch íets gunnen? Ik ben tenslotte met hem getrouwd. Met een beetje geluk is het met drie minuten klaar.

Het koppel dat we ooit waren

De laatste negen jaar van mijn huwelijk met Chris waren we een schim van het koppel dat we ooit waren. Als verliefde twintigers en jonge dertigers zaten we vol hormonen en konden we niet van elkaar afblijven. We hadden seks op de gekste plekken en probeerden een heleboel spannende dingen uit in de slaapkamer. Dat soort opwindende escapades scheppen ook verwachtingen voor later, weet ik nu. Destijds was het meer dan seks: we bedreven de liefde.

Ik voelde me niet meer gezien

Hoe anders werd dat nadat we kinderen kregen. Ineens voelde ik me niet meer de sexy minnares die ik vroeger was. Ik was moeder en huisvrouw, Chris werd vader en kostwinner. Tussen de slapeloze nachten, de regeldingen en de sleur, had ik echt geen zin meer om te experimenteren in de slaapkamer. Ons seksleven dutte in en mijn behoefte aan complimenten, knuffels en intimiteit groeide. Als Chris me dat wat meer gaf, kon daaruit wellicht weer seks ontstaan.

Chris zag het allemaal heel anders. Hij wilde gewoon seks, meer niet. Steeds vaker maakte hij kwetsende opmerkingen omdat ik zogenaamd ‘geen seks meer wilde’. Dat was niet zo, maar ik wil het niet op zíjn manier. Zo stond hij ’s ochtends met een erectie in de badkamer en vroeg dan ‘of ik er even wat mee kon’ omdat hij ‘even moest legen’. Dan voel je je als vrouw toch een gebruiksvoorwerp?

Hoe ver zou hij gaan?

Ik probeerde hem vaak toch zijn zin te geven, in de hoop dat intimiteit ontstond tijdens de seks. Ik bleef echter een lustobject waarop hij zijn opwinding kon botvieren. Als ik aangaf dat iets anders fijner voelde of dat iets niet prettig was, negeerde hij het. Het gevolg? De seks werd alleen maar onprettiger en pijnlijker, omdat ik steeds meer verkrampte. Ik liet het vaak maar over me heen komen en wachtte tot het over was, terwijl ik in gedachten met verdriet terugdacht aan het stel dat we ooit waren. Ik vreesde hetgeen er nog voor me lag: hoe opgewonden zou Chris zijn? Hoe ver zou hij gaan? Hoe veel pijn zou het deze keer doen? Ondertussen bleef Chris me een schuldgevoel aanpraten, omdat ik passief was in bed en de seksuele lol die we ooit hadden, ver te zoeken was. Ik voelde me allang niet meer veilig genoeg om met hem te experimenteren. En al helemaal niet op spannende plekken, zoals vroeger. Als het tussen de lakens niet werkt, waarom dan wel op de keukentafel?

Waarom we dit niet met elkaar bespraken? Chris en ik konden nooit goed communiceren. Onbewust besloten we op een dag dat we beter functioneerden als we moeilijke dingen gewoon niet bespraken. Na een jarenlang huwelijk bleek dat op veel vlakken prima te werken, maar seksueel brak het me op. Nadat ik jaren had gezwegen, toegegeven en subtiel mijn grenzen had aangegeven, werd ik duidelijker en zei ik soms tijdens de seks dat ik echt wilde stoppen. Het gevolg was dat Chris zich vaak boos van me afdraaide en de hele dag chagrijnig bleef.

Werd ik misbruikt door mijn eigen man?

Als laatste redmiddel bezochten we vorig jaar een sekscoach. Daar zei ik iets waarvan ik nog lang spijt zou houden: ‘Het voelt soms bijna alsof je me misbruikt.’ Chris werd woest en ook de coach zei dat ik zoiets nooit mocht zeggen over mijn partner. Ik voelde me enorm te kakken gezet. Had ik het zo verkeerd geïnterpreteerd? Was het inderdaad oké wat Chris deed? Ik durfde het er nooit meer met hem over te hebben. Het luidde wel het einde van onze relatie in.

Ik had het veel eerder moeten bespreken

Nu ik anderhalf jaar single ben, komt mijn seksdrive eindelijk weer terug. De remedie? Daten met mannen die me wél zien. Die niet enkel met me naar bed willen om daarna niet meer naar me om te kijken, maar die me bewonderen, me sexy vinden en na de seks nog even willen knuffelen. Dat maakt zo’n groot verschil. Wel heb ik een klein litteken overgehouden aan mijn huwelijk met Chris. Het is ook mijn schuld dat ons seksleven en daardoor onze relatie zo slecht was. Ik had veel eerder het gesprek moeten aangaan in plaats van bijna negen jaar lang als een zeester te blijven liggen en hem zijn gang te laten gaan. Nu ik sinds een paar weken een nieuwe relatie heb, zie ik wel in dat Chris ook een boel te wijten viel. Wat hij deed was wél grensoverschrijdend. En als het voor mij voelde als misbruik, had hij daar op zijn minst naar kunnen luisteren. Mijn nieuwe partner is wel geïnteresseerd in mijn wensen en grenzen. Als we in bed experimenteren, vraagt hij me steevast: ‘Vind je dit fijn?’ Kijk, zo hoort het.”

