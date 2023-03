Sandra (37): “Nadat ik mijn borsten verloor, wilde hij me niet meer aanraken”

Sandra (37): “Ik herinner me nog de eerste keer dat Erick me niet aan wilde aanraken. Zo gepassioneerd als we voor de operatie met elkaar vreeën, zo emotieloos waren de aanrakingen daarna. Knuffelen was er ook niet meer bij. Mijn lichaam miste de twee ‘zachte kussens’ waar hij zich vroeger tegenaan kon nestelen.

Borstkanker

Vier jaar geleden kreeg ik borstkanker. De periode die volgde, was heel zwaar. Erick steunde me eerst enorm. Hij begreep alles, van mijn woede-uitbarstingen tot mijn verdrietige huilbuien. Onze zonen Timo en Mattias waren nog maar twee en vier jaar en zaten tijdens de meeste behandelingen bij opa en oma. Ze hadden nauwelijks door wat er aan de hand was. Tot ná de operatie. Papa sliep opeens wel heel vaak in de logeerkamer en mama huilde tegenwoordig wel erg veel. ‘Waarom ben je zo verdrietig, mammie?’, vroeg Mattias dan. Hoe leg je aan een kind uit dat zijn ouders niet meer intiem zijn omdat mama geen borsten meer heeft? Ik hield me groot, want dat doen moeders.

Verdrietig

Die avond vertelde ik Erick wat onze zoon had gevraagd. ‘Ja, waarom ben je eigenlijk zo verdrietig?’, was zijn reactie. Hoe kon hij zoiets zeggen? ‘Waarom zijn wij eigenlijk nog getrouwd?’, schreeuwde ik. Dat mijn zoon van vier het niet begreep, vond ik logisch. Dat Erick, de man met wie ik mijn leven wilde delen in goede én in slechte tijden, het niet snapte, deed me enorm veel pijn.

Kwetsbaar

Die avond gooide ik een glazen vaas door de kamer. Toen ik uiteindelijk verslagen neerzakte op de bank, kwamen de tranen. Dat ik mijn kwetsbaarheid toonde, in plaats van nog meer strijd te leveren, bracht Erick van zijn stuk. ‘Hoe denk je dat het voor mij is om te voelen dat je van me walgt? In de spiegel kijken is een kwelling. Ik herken mijn eigen lichaam niet.’ Toen brak hij ook. Hij legde zijn arm om mijn schouders en kuste voorzichtig mijn natte wangen droog. We besloten langzaamaan weer opnieuw te beginnen. De eerste stap was weer in dezelfde kamer slapen. We zijn nu vier jaar verder en hebben weer een gezonde relatie. Toch zal ik nooit vergeten hoe hij keek toen hij zijn eigen kussen kwam halen om in de logeerkamer te gaan slapen.”