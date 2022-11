Sandra (45): “Hij probeerde seks met me te hebben in mijn slaap”

Sandra: “Ruw rukt hij me uit mijn slaap. Door het nachtelijke donker en mijn slaaproes moet ik moeite doen om me te oriënteren. Er ligt iemand op me: mijn vriend Stefan. Vanwege een verhuizing slapen we tijdelijk op een matras op de grond. Zou hij na de borrel met zijn voetbalvrienden over mij gestruikeld zijn? Maar dan voel ik het: zijn gesjor aan de dekens, handen die in mijn borsten knijpen en mijn billen beet pakken, een drankadem en ruige tongzoenen in mijn gezicht. Ineens ben ik klaarwakker en probeer ik Stefan van me af te duwen. Wat denkt hij wel niet? Dat hij na een avondje drinken zomaar onaangekondigd op me kan duiken? Dat hij me in mijn slaap ruw mag beetpakken om seks met me te hebben? ‘Ga weg!’, roep ik hem boos toe. Maar Stefan heeft er geen boodschap aan.

Seks in mijn slaap

Mijn ex Stefan was een stevige drinker, maar nooit eerder had hij me zomaar beet gegrepen in mijn slaap. Tot die ene nacht. Toen hij me beetpakte wist ik meteen dat wat hij deed niet goed was. Als hij me rustig had wakker gemaakt en voorzichtig iets bij me had geprobeerd, had ik het waarschijnlijk nog best leuk gevonden. Maar vooral het feit dat hij tíjdens mijn slaap al zijn gang ging, dat hij zo ruw te werk ging en me niet de mogelijkheid gaf überhaupt na te denken of ik dit ook wilde, gaf me een onveilig gevoel.

Helaas deed dat niet zo veel met Stefan. Toen ik hem zei weg te gaan en hem weg probeerde te duwen, ging hij gewoon door. Pas toen ik hem met al mijn kracht een grote zet gaf, kreeg ik hem van me af. Of hij toen doorhad dat wat hij deed niet kon? Nee. Sterker nog: hij werd boos omdat ik niet met hem naar bed wilde! Bang was ik niet voor Stefan. Ik wist wel dat hij me niet zou verkrachten of iets aan zou doen. Maar wel was ik woest op hem. Die nacht heb ik alleen in het logeerbed geslapen en de volgende dag hoopte ik op excuses. Maar die kwamen niet.

Hij eigende zich mijn lichaam toe

Kort na het incident ging onze relatie om andere redenen uit. Maar in de afgelopen jaren knaagde dit voorval toch nog af en toe aan me. Wat me naderhand extra raakte, is dat Stefan wist dat ik als kind misbruikt was. Dat hij ondanks die kennis zich zo makkelijk mijn lichaam toe-eigende terwijl ik sliep en kwetsbaar was, vond ik respectloos.

Maar gek genoeg heb ik het mezelf ook kwalijk genomen dat dit is gebeurd. Ik sprak altijd krachtig en open over mijn misbruikverleden. Ik denk dat ik dat deed om mezelf te beschermen en om anderen te helpen met mijn verhaal. Maar later dacht ik nog wel eens: had ik door zo sterk en onverschillig te zijn, onvoldoende duidelijk gemaakt hoe heftig het is als iemand je lichaam zomaar aanraakt?

Mij valt niets te verwijten

Mijn relatie met Stefan is al jaren verbroken. Inmiddels ben ik veel opener tegen mijn bedpartners over seks en mijn grenzen. Nu denk ik wel eens: waarom heb ik Stefan nooit meer aangesproken op zijn gedrag van die nacht? Had ik niet duidelijker moeten maken dat wat hij deed, echt niet kon? Maar juist nu ik ouder en wijzer ben, voel ik ook steeds sterker dat mij niets te verwijten valt. Wat die nacht gebeurde lag niet aan mij of aan mijn communicatie. Stefan had zich gewoon nooit aan me mogen opdringen terwijl ik sliep.”

HEB JIJ OOK ZO’N VERHAAL?

Maakte jij ook grensoverschrijdend gedrag mee? Vertel ons over jouw ervaring door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.