Sandra (54): “Ik draag nooit make-up, dus tips zijn welkom”

Sandra Braam • 54 jaar

• gastouder

• 27 jaar getrouwd met Henk

• een zoon (22)

• lengte: 1.75 m.

• kledingmaat: 42

Sandra

“Als gastouder ontvang ik achttien kinderen bij mij thuis, verdeeld over vier dagen. Daarom draag ik het liefst makkelijke kleding waar ik goed in kan bewegen. Voor mijn werk is dat ideaal, maar privé zou ik er best netter willen uitzien. Make-up draag ik nooit, maar tips voor een natuurlijke make-up zijn toch wel welkom. Niet voor tijdens werkdagen, maar het lijkt me leuk om me een keer op te maken als ik een feestje heb.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft zij mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Sandra “Sandra heeft weinig model in haar haar. De kapper knipt altijd een pony om haar wat langere voorhoofd te bedekken. Maar ik ga toch liever voor een lokje, dat breekt meer en de zachtere lijnen staan mooier in Sandra’s gezicht. Ik knip het haar iets korter, tot net boven haar schouders. Een wat warmere haarkleur past mooi bij haar huid: rossig met wat sproetjes. Ik adviseer de Color Extend-lijn van Redken om de kleur mooi te houden.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Sandra “Sandra’s ideale stijl is sportief en makkelijk en ze draagt veel zwart en grijs. Om haar garderobe meer kleur te geven, heb ik wat lichtblauwe tinten voor haar meegenomen. Deze tonen maken haar huid ook wat rustiger en zachter. Is een jurk nog te koud voor dit voorjaar? Met een trui eroverheen is-ie een stuk warmer en het staat nog leuk ook. Een ceintuur zorgt ervoor dat het silhouet vorm krijgt en de stoere laarzen maakt deze outfit af.”

Gebreide trui € 19,99 (C&A), jurk met print € 69,95 (Freequent via Wehkamp), laarsjes met rits € 89,95 (Tamaris) Top met print € 45,99 (Street One), kunstleren broek € 79,99 (Esprit), sneakers € 99,95 (Mexx) Midi-jurk met print € 139,95 (Expresso), laarzen € 35,99 en tas € 22,99 (C&A)

Een week later

“Wat een leuke dag, het was fijn om zo in de watten te worden gelegd! De kleur en de lengte van mijn haar vind ik erg mooi. Het advies om een lok te dragen sla ik even over, want ik vind het niet prettig als mijn haar voor mijn gezicht hangt. Sinds vorige week draag ik het ook niet meer in een staart, maar lekker los. Dat staat echt heel leuk.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Sylvana Blikman en Tessa Roosloot. | Met dank aan INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia.