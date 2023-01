Sanna (39): “Hij bleek jaloers, ik bleek een flirt”

“Toen ik een jaar of twintig was, geloofde ik dat een goede relatie zich kenmerkt door stabiliteit. Waarschijnlijk was dat idee gestoeld op het voorbeeld dat mijn ouders me gaven. Zelf ben ik helemaal geen stabiel persoon en mijn relaties waren dat ook nooit. Toch hield ik jarenlang in mijn achterhoofd dat ik met de ware nooit zoveel heibel zou hebben als ik gewend was met de vriendjes die tot dan de revue passeerden. Ik had goede hoop op rust in de tent, zodra de liefde van mijn leven ten tonele zou verschijnen. Niets bleek minder waar. Toen mijn man Tobias en ik elkaar ontmoetten, waren we stapelverliefd. De herkenning was enorm, de vertrouwdheid kende geen grenzen. Toch hebben we niet meer dan twee weken zonder ruzie met elkaar doorgebracht. Hij bleek jaloers, ik bleek een flirt. Geen goede combinatie. Knallende ruzies volgden waarin we - koppig als we zijn - beiden geen duimbreed toegaven. Uiteindelijk gebeurde waar hij bang voor was: ik ging vreemd. Of het eraan lag dat ik het gezeur zat was of dat ik inderdaad onbetrouwbaar ben, ik weet het niet, maar het leek iets onvermijdelijks. Een gebeurtenis die ons uiteindelijk niet uit elkaar dreef, maar juist naar elkaar toe bracht.

We wisten allebei dat het niet tussen ons in mocht staan, dat wat wij hadden te belangrijk was. En we overwonnen de crisis. Jaloezie lag alleen altijd op de loer bij Tobias. En ik kon het niet laten om af en toe mijn oog op een andere man te laten vallen. De ene keer maakten we ruzie, de andere keer zwegen we een week en als het heel erg was, pakte een van ons zijn of haar koffers. En toen werd Marie geboren. Onze grootste schat op aarde. Als sneeuw voor de zon verdwenen al die onzin ruzies, muizenissen en de jaloezie. Alles voor dat kleine wondertje in ons leven. Natuurlijk zie ik nog weleens een mooie man en ziet Tobias dat ik dat zie, maar we doen er niks mee. Er is een bondgenootschap tussen ons en daar komt niemand tussen.”