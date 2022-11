Sanne (37): “Als het niet werkt tussen de kinderen dan stoppen we ermee, besloten we”

Sanne (37): “Ik was gescheiden en woonde sinds twee jaar alleen met mijn zoontje Tom toen ik Friso ontmoette. Hij verbouwde het huis van mijn zus. Ik was helemaal niet op zoek naar een nieuwe relatie, maar toen ik Friso daar zag was ik op slag verliefd. En hij ook, bleek later. Als het niet werkt tussen de kinderen dan stoppen we ermee, besloten we.

Zenuwachtig

Ik was dan ook ontzettend zenuwachtig toen ik met mijn driejarige zoontje Tom naar de speeltuin liep waar we hadden afgesproken. Dat was niet nodig. Friso’s meiden van vier en zes pakten hem meteen bij zijn handje. ‘Kom maar met ons spelen’, zeiden ze. Friso en ik keken met een grote glimlach toe hoe ze samen schommelden en van de glijbaan gleden. Al snel gingen we samenwonen.

Huwelijk

Zijn oudste dochter was eerst wat sceptisch, maar toen ik uitlegde dat ik niet haar nieuwe moeder werd omdat ze die al had, was het goed. Anderhalf jaar later vroeg Friso me ten huwelijk. Een fantastische dag. Tom bracht me naar het altaar, de meisjes gaven de ringen. We trouwden niet alleen met elkaar, we werden ook een gezin. Je hoort vaak dat een samengesteld gezin niet werkt, maar voor ons wel.

Onzekerheden

We hebben het, inmiddels tien jaar later, nog steeds heel fijn samen. Al heb ik natuurlijk wel mijn onzekerheden. Ik vind het nog steeds moeilijk om de meiden terecht te wijzen. Je bent hun moeder niet, schiet het door mijn hoofd als ik ze wil verbieden om naar een feest te gaan of wanneer ze hun huiswerk moeten maken. We hebben door te trouwen voor elkaar gekozen, maar er zijn ook twee ex-partners die door de kinderen een aandeel in ons leven hebben.

Contact met de exen

Mijn ex heeft bewust niet zo’n grote rol in de opvoeding van Tom, maar de ex-vrouw van Friso heeft dat wel met haar dochters. Als er gesprekken zijn op school, gaat Friso daar met haar naartoe. Logisch, maar ik heb daardoor soms het gevoel dat ik aan de zijlijn sta. Ook gelden er in ieder huishouden natuurlijk andere regels. Laatst hadden wij ze verboden om hun mobieltje mee naar bed te nemen en dan zegt zij doodleuk dat het wel prima is. Ja, het blijft geven en nemen. Maar dat doe ik graag voor Friso en de kinderen. En ook een beetje voor mezelf, want met deze man wil ik dolgraag oud worden.”