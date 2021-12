Seksvragen aan Sanderijn: “Een orgasme is me nooit echt gelukt, is er nog hoop?”

Suus: Ik heb een orgasme altijd best moeilijk gevonden. Eigenlijk is het nooit echt gelukt bij mijn ex man. Ik heb sinds kort een nieuwe partner en we zijn eraan toe om sex te hebben. Ik zou het wel leuk vinden als het nu eens lukte. Is er nog hoop voor mij?

Sanderijn: Wat fijn dat je een nieuwe partner hebt. Als ik jou was zou ik zeker niet wanhopen. Ik ga je op weg helpen maar wil even wat meer weten van je. Wat bedoel je met ‘Het is nooit echt gelukt met je ex-man?’

Suus: Als we sex hadden samen en hij in mij was, kon ik niet klaarkomen. Hij wel en dan was het daarna ook over. Meestal viel-ie dan snel in slaap.

Sanderijn: Dat klinkt als een fijne vrijpartij voor hem, maar had jij er ook wel plezier in?

Suus: Nou ja, hij deed van te voren best wel moeite hoor om het naar m’n zin te maken maar als dat niet snel lukte ging hij naar binnen en dan was het daarna voorbij.

Sanderijn: Wat bedoel je met ‘het naar je zin te maken’?

Suus: Hij streelde me wat over mijn clitoris, maar ik voelde daar niet zoveel.

Sanderijn: Heb je jezelf wel eens aangeraakt een gestreeld rondom je clitoris?

Suus: Ja, een paar keer, maar het lukte niet. Ik voel daar weinig en als het niet snel lukt, haak ik af. Dus deed ik dat steeds minder.

Sanderijn: En nu, met je nieuwe partner? Heb je zin in sex met hem of voel je vooral de zin van zijn kant?

Suus: Ik heb ook zin hoor. Ik voel dat bij mezelf als-ie me zoent en streelt, verder gaan we nog niet. Maar dat zou ik nu wel willen.

Sanderijn: De meeste vrouwen kunnen alleen klaarkomen als hun clitoris op de juiste manier gestimuleerd wordt. Dat kan met vingers, de tong, lippen of iets anders. De clitoris is veel groter dan alleen dat kleine knopje dat boven in de vulva zit. Het grootste deel van de clitoris zit inwendig en verborgen achter de vulva-lippen. Zodra een vrouw opgewonden wordt zwelt de hele clitoris op en wordt ook de hele vulva gevoelig. Dus niet alleen dat topje dat bovenin zit. Elke plek in de vulva is bij aanraking gevoelig en maakt dat het topje van de clitoris bij de juiste aanrakingen tot een orgasme kan leiden.

Zodra een penis in de vagina gaat tijdens de sex, gebeurt er weinig met de clitoris. Sommige vrouwen kunnen hun bekken zo bewegen dat ze bij penetratie, zonder de clitoris met de handen aan te raken, toch kunnen klaarkomen. Maar de meeste vrouwen hebben echt meer stimulatie nodig.

Dat is iets wat jij zelf, door het te ervaren, ofwel door het zelf te doen, samen met je partner kunt uitproberen. Neem er vooral de tijd voor en nog veel belangrijker: je moet wel zin of opwinding voelen. Als je haast hebt of met je gedachten bij je boodschappenlijstje zit, word je echt niet opgewonden door even over je clitoris te wrijven. Dan voel je niks of gaat zo’n aanraking je zelfs tegen staan. Dus, eerst eens met jezelf oefenen.

Suus: Zou het helpen als ik een vibrator gebruik?

Sanderijn: Dat kun je proberen, maar je eigen vingers doen het net zo goed hoor. Zodra jij door hebt waar en op welke manier jij het lekker vindt, kun je dat ook het beter aan je partner uitleggen.