Tjitske: Ik heb een prima huwelijk met een lieve man en twee drukke pubers. Voor zover ik weet zijn we gewoon al 18 jaar gelukkig met elkaar. Daarom snap ik niet dat dit me is overkomen: ik ben halsoverkop verliefd geworden op een collega. Een vrouw. Ik weet niet wat ik hiermee moet. We hebben gezoend en bij elkaar geslapen en er is een wereld voor me opengegaan. Ik ben alleen zo verward.

Sanderijn: Ik hoor dat je heel vrolijk klinkt en ik kan zien dat je je heel gelukkig voelt. Waarover ben je precies verward?

Tjitske: Natuurlijk in de eerste plaats over waarom dit me is overkomen. Maar ook omdat ik me afvraag: ben ik nou lesbisch of wat is er aan de hand?

Sanderijn: Oké, laten we met de eerste vraag beginnen: verliefd worden op iemand op het moment dat je ongelukkig bent in je bestaande relatie is voor iedereen logisch te verklaren. Maar als zoiets gebeurt terwijl je je altijd heel gelukkig hebt gewaand met je huidige partner, dan is dat moeilijker te begrijpen. Toch is het zo dat je in de meeste gevallen niet zomaar verliefd wordt op een ander. Er is blijkbaar iets dat je terugvindt in de nieuwe partner wat je gemist hebt in je vaste partner. Wat zou dat kunnen zijn, denk je?

Tjitske: Voordat ik verliefd werd op Heleen, miste ik niets in mijn huwelijk met Rob. Alles klopte, dacht ik. Maar nu ik verliefd ben, merk ik zoveel andere dingen bij Heleen.

Sanderijn: Zoals?

Tjitske: Belangrijkste is wel de sex. Ik merk nu dat sex ook op een hele andere manier kan plaatsvinden dan ik gewend was met Rob. Dat was toch altijd erg voorspelbaar en recht op en neer. Met Heleen ontdek ik hele spannende nieuwe dingen. Ik kom voor het eerst echt klaar, ik merk dat ze een lang voorspel net zo fijn vindt als ik, en we kunnen heel goed samen praten over wat we wel en niet lekker vinden. Ik realiseer me nu pas dat ik dat heel erg miste met Rob. De sex was, eerlijk gezegd, best saai en meer voor hem dan voor mij.

Sanderijn: Wat mis je in de relatie met Heleen wat je wel met Rob hebt?

Tjitske: Het vertrouwde, we zijn een team, het gezinsleven. We kunnen veel lachen met elkaar, we vullen elkaar prima aan als we samen in een benarde situatie zitten, zoals vorig jaar toen zijn zaak heel slecht liep. Dan staan we samen heel sterk. Ik merk die dingen eerlijk gezegd niet met Heleen.

Sanderijn: Wat is het dan wat je aantrekt in haar?

Tjitske: Ik denk de spanning van iets doen wat eigenlijk niemand mag weten. Op mijn werk en thuis weet niemand over onze relatie. Maar ook de ontdekking dat seks zo opwindend kan zijn, dat er aandacht is voor mij en dat we erover kunnen praten.

Sanderijn: Zou je Rob willen opgeven om verder te gaan met Heleen?

Tjitske: Moeilijke vraag. Op dit moment misschien wel, maar ik ben nu zo verliefd dat ik er alles voor over heb om zo gelukkig te blijven.

Sanderijn: Toch zul je op een gegeven moment een beslissing moeten nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden: kiezen voor de één of de ander, of kiezen voor allebei en hiermee doorgaan. Aan alle keuzes kleven voor- en nadelen die je goed moet afwegen. Daar kan ik je wel mee helpen. Het is goed als je er eerst eens zelf over nadenkt. Dan praten we er volgende keer samen verder over.

Tjitske: Nog even over die tweede vraag die ik heb: ben ik nu lesbisch of bi?

Sanderijn: Misschien. Of misschien niet. Sommige mensen staan meer open voor een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht dan een ander. Andere mensen weten heel duidelijk of ze hetero-, homo- of biseksueel zijn. Er zijn ook mensen die soms op het ene geslacht en dan weer een tijdje op het andere geslacht vallen, maar zichzelf niet biseksueel noemen. Hoe dat bij jou zit, kun je alleen zelf zeggen en dat is iets wat je zelf moet ontdekken. Ik zeg altijd: maakt het je iets uit of en welk labeltje je krijgt? De liefde maakt je blij en gelukkig, welk geslacht je partner ook heeft. Zo’n label beperkt je, vind ik. Probeer het los te laten.