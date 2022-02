Seksvragen aan Sanderijn: “Ik heb gevreeën met een vrouw en mijn orgasme was heel anders. Hoe kan dat?”

Aisha (45 jaar): “Sanderijn, na een huwelijk van 15 jaar met een ontzettend lieve man, zijn we vorig jaar uit elkaar gegaan. We zijn nog steeds goede vrienden, maar eigenlijk leefden we meer als broer en zus dan als geliefden. Aan de sex met mijn ex-man beleefde ik totaal geen plezier. Ik deed het voor hem en hoopte op een kind dat er helaas nooit is gekomen. Nu heb ik sinds kort een ontzettende lieve vrouw ontmoet. Binnen de kortste keren ontdekten we dat we verliefd waren. Een gevoel dat ik met mijn ex-man nooit heb gekend. Sinds kort proberen we ook te vrijen met elkaar. Omdat we allebei nog nooit eerder een vrouw hebben gehad, weten we niet goed wat te doen. Wat ik wel merkte is dat ik meteen een orgasme kreeg toen ze me daar beneden aanraakte. Dat is me nog nooit zo snel gebeurd. Hoe kan dat allemaal zo anders zijn met een vrouw?”

Sanderijn: “Wat fijn dat je het nu zo hebt getroffen met een nieuwe liefde! Je vertelt me dat jullie nu samen ontdekken hoe je sex kunt hebben en je vraagt je af of het anders is om sex met een vrouw te hebben. Het korte antwoord is ‘ja en nee’. Met elke nieuwe partner, of dat nu een man of een vrouw is, is sex weer een nieuwe ontdekkingstocht. Daarom is het nu anders. Je nieuwe partner is een ander mens met andere ideeën over sex, met een andere voorgeschiedenis en met een ander lichaam. Aan elk nieuw lichaam moet je wennen, maar ook aan wat de andere lekker of niet lekker vindt. Wat je bij een vorige partner helemaal niet opwindend vond, kun je zomaar bij een nieuwe partner superfijn vinden, en andersom. Nu is je nieuwe partner een vrouw met een lichaam dat veel overeenkomsten heeft met het jouwe. De meeste mannen vinden het penetreren van hun penis in een warme vagina of mond het hoogste genot. Voor veel vrouwen is dat echter niet het geval. Een vagina is vooral een geboortekanaal en minder een genotskanaal. In de wanden van de vagina zitten weinig zenuwuiteinden, waardoor ze minder gevoelig zijn. Gelukkig maar, want daar moet bij een eventuele bevalling een baby doorheen kunnen. Een vrouw ervaart veel meer seksueel genot bij het stimuleren van de clitoris, waarvan het grootste deel onder de oppervlakte van de vulva zit en alleen een topje aan de buitenkant bovenin de vulva. De vulva (de binnenkant van de binnenste en buitenste lippen, de rand rondom de ingang van de vagina, het stukje huid net boven het plasgaatje, op en rondom het puntje van de clitoris dat buiten het lichaam zit), heeft op al die plekken juist heel veel zenuwuiteinden en is daar dus overal heel gevoelig. Vrouwen die met vrouwen vrijen ontdekken dat hun hele vulva gevoelig is en kunnen dat seksuele plezier vaak makkelijker overbrengen aan hun vrouwelijke partner. We weten uit onderzoek dat 95% van de lesbische vrouwen een orgasme heeft tijdens de sex, tegenover 65% van de vrouwen die sex heeft met een man. Dat is nogal een verschil!”

Aisha: “Maar bedoel je daarmee dat wij vrouwen beter met een vrouw sex kunnen hebben dan met een man?”

Sanderijn: “Nee hoor, dat bedoel ik absoluut niet. Wat zo’n onderzoek laat zien is dat het belangrijk is dat beide partners (of dat nu een man of vrouw is) open staan voor wat de ander leuk en lekker vindt en daar beiden naar op zoek gaan. Die ontdekkingsreis dus, waar ik het al eerder over had. Tijdens de sex tussen man en vrouw wordt er nog te vaak vanuit gegaan dat beide partners niets anders willen dan de ‘penis-in-vagina’-sex zoals iedereen ooit op school heeft geleerd, in een film heeft gezien, van vrienden heeft gehoord of in porno ziet. En waarvan zoveel mensen nog steeds denken ‘zonder penetratie is het geen echte sex’. En daarbij vergeten dat penetratie nu eenmaal heel fijn is voor de meeste mannen maar niet altijd hetzelfde plezier brengt voor vrouwen. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die penetratie wel heel lekker vinden. Dat kán het ook zijn, maar alleen als zij heel opgewonden en vochtig is.”

Aisha: “Dat is dus wat je bedoelt met die ontdekkingsreis?”

Sanderijn: “Precies. En ga er niet meteen vanuit dat als jij iets lekker vindt, de ander dat automatisch ook vindt. Experimenteer dus, blijf elkaar ontdekken en probeer eens wat uit. Maar vooral: communiceer met elkaar.”