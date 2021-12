Seksvragen aan Sanderijn: “Ik wil een keer vrijen met een vrouw, is dat gek?”

Laura: Ik ben 43 en best gelukkig getrouwd, ons seksleven is ook prima. Maar ik merk dat ik wil experimenteren. Ik word helemaal gek van de gedachte dat ik nooit meer iets spannenders ga beleven dan dit: gewone seks met mijn man. Met andere woorden: ik wil een keer vrijen met een vrouw. Is dat gek? Moet ik dat doen? Of moet ik het bij een fantasie laten? En hoe houd ik mijn relatie goed èn leef ik deze fantasie uit?

Sanderijn: Heel veel mensen hebben fantasieën waar ze aan denken voorafgaand of tijdens de seks. Voor de meesten blijft het bij een opwindende fantasie die ze nooit van hun leven in het echt zouden willen meemaken. Ook kan een fantasie op momenten dat er geen seks is voor iemand zelfs afschrikwekkend zijn. Een fantasie is een fantasie en hoeft nooit waarheid te worden of gedeeld te worden met je partner. Het dient puur als ‘glijmiddel’ om je opgewonden te maken en te houden. Heel functioneel dus. Maar als je een steeds grotere behoefte gaat krijgen om een fantasie in werkelijkheid uit te leven, dan wordt zo’n fantasie een ander verhaal. Heb jij je fantasie wel eens gedeeld met je man?

Laura: Ja, ik vind het opwindend om tijdens de seks mijn fantasieën te vertellen. Hij vindt dat ook fijn om te horen.

Sanderijn: Je zou er een keer over kunnen beginnen dat het je wel spannend lijkt om het in het echt te doen met een vrouw. En vraag hem wat hij ervan vindt.

Laura: Ik heb het ooit eens gevraagd, maar hij zei dat-ie dat alleen wilde als hij erbij mocht zijn en dat wil ik juist (nog) niet. Ik wil het eerst alleen meemaken.

Sanderijn: Je zou er weer eens over kunnen beginnen en hem kunnen voorstellen dat jij het eerst alleen wil meemaken maar dat je ervoor open staat als jullie daarna een keer met zijn drieën seks hebben. Als hij het echt niet wil, zou je samen kunnen overleggen welke andere mogelijkheden er zijn die voor jullie beiden acceptabel zijn. Maar misschien zul jij een keuze moeten maken tussen hem (en het bij een fantasie moeten laten, die je wel samen kunt delen) of je fantasie uitleven in het echt maar daarmee ook je relatie riskeren. Een relatie is altijd geven en nemen. Hij kan het als vreemdgaan ervaren als je het toch doet en daarmee zet je jullie relatie op het spel. Wat weegt zwaarder voor je?