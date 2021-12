Seksvragen aan Sanderijn: “Ik zit in de overgang en ben mijn libido kwijt, hoe kan ik veranderen?”

Corine: Ik ben 50, en in de overgang. En waar ik vroeger altijd wel zin had in sex met mijn man, is dat nu dus weg. Ik ben moe, prikkelbaar, geïrriteerd en vooral: zonder libido. Ik heb zelfs geen zin om te masturberen, terwijl ik dat vroeger wel deed. Mijn man is lief en begrijpend, maar mist mijn lichaam. Ik wil wel veranderen, maar weet niet hoe.

Sanderijn: Wat vervelend dat jullie er beiden zo’n last van hebben. Maar laat ik eerst even één misverstand uit de weg ruimen: dat een vrouw tijdens en na de overgang minder zin in sex zou hebben. Er is genoeg onderzoek bekend waaruit blijkt dat dat niet het geval is. Die minder zin in sex komt dus ergens anders vandaan. En daar kunnen heel veel oorzaken voor zijn. Heb je veel last van overgangsverschijnselen?

Corine: Nogal ja, ik merk dat ik veel vaker moe en geïrriteerder ben dan vroeger. Ik vind t het ook vervelend dat mijn lichaam aan het veranderen is. Ik kom aan en krijg de pondjes er niet zo makkelijk meer vanaf.

Sanderijn: Daar kan een oorzaak zitten. Je lichamelijke verschijnselen spelen je parten waardoor je niet lekker in je vel zit. Je kunt dan vaker negatief over jezelf en je lichaam gaan denken. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je opwinding. Als je negatieve gedachten over jezelf hebt, kun je je ook moeilijk voorstellen dat een ander jou wel opwindend vindt.

Corine: Klopt, die opvliegers vind ik ronduit gênant. En als dat ‘s nachts gebeurt, vind ik het niet alleen vervelend voor mijzelf, maar ook voor mijn man. Nogmaals, hij is dan gewoon heel lief voor me en zou me in zijn armen willen nemen. Maar het laatste waar ik dan aan denk is intiem te zijn.

Sanderijn: Wat fijn dat hij zo lief reageert. Wat zou je kunnen doen om weer wat positiever over jezelf te denken?

Corine: Ik wil me gaan opgeven voor de sportschool.

Sanderijn: Prima idee. Van sporten ga je je beter voelen. Zodra jij je beter over jezelf voelt is er ook weer ruimte voor opwinding. Ook is het goed te weten dat de opwinding niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hoe langer je bij elkaar bent, hoe langer je erover doet en hoe meer je moet doen om weer zin te krijgen. Probeer eens samen met je man de intimiteit terug te brengen in jullie relatie. Dat hoeft niet meteen met sex te gebeuren. Maar dingen samendoen die jullie beiden leuk vinden. Niet met vrienden erbij of met kinderen, maar echt samen. Dat kan een gevoel van verbinding geven. En een gevoel van verbinding kan weer een stap zijn op weg naar een gevoel van zin hebben. Als je daarbij dan ook weer wat vaker kunt denken dat die overgang jouw leven niet hoeft te verpesten, en dat je er zelf wat aan kunt doen om je beter te voelen, denk ik dat er al heel wat gaat veranderen in jullie relatie.